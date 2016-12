Cei opt pacienţi diagnosticaţi cu gripă nouă, vindecaţi!

Cei opt pacienţi diagnosticaţi cu gripă nouă şi internaţi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” au fost externaţi, ieri, după ce testele de laborator au arătat că aceştia nu mai sÎnt infectaţi cu virusul A/H1N1, a anunţat Ministerul Sănătăţii (MS). Potrivit autorităţilor sanitare, Institutul “Cantacuzino” a confirmat oficial, pe 27 mai, primul caz de infecţie cu virusul gripal A/H1N1 de pe teritoriul României, după ce a analizat probele recoltate de la o femeie de 30 de ani venită de la New York pe data de 23 mai. Pe 28 mai, MS a confirmat alte două cazuri de gripă porcină, respectiv tatăl femeii de 30 de ani şi fiul acesteia de un an şi trei luni. Pe 1 iunie, reprezentanţii ministerului au anunţat alte două cazuri de gripă porcină în România: o femeie de 28 de ani, venită pe 23 mai la Bucureşti tot de la New York, şi mama ei, care luase virusul prin transmitere secundară, chiar de la fiica sa. Cele două paciente au fost internate, şi ele, la “Matei Balş”, unde li s-au administrat antivirale. Al şaselea caz a fost cel al unui alt tînăr diagnosticat pe 2 iunie, care a luat virusul de la femeia de 28 de ani. Tot pe 2 iunie, tatăl femeii de 30 de ani a fost externat, după ce Institutul “Cantacuzino” a anunţat că noile teste de laborator au ieşit negative. Pe 4 iunie, au fost confirmate încă două cazuri de infectare cu virusul noii gripe. Unul dintre cei doi pacienţi a fost în contact cu prima femeie depistată cu A/H1N1 în România, în vîrstă de 30 de ani, iar cel de-al doilea este un contact al tinerei de 28 de ani, potrivit autorităţilor. Pe 5 iunie, numărul cazurilor confirmate a ajuns la nouă, după diagnosticarea unei femei care a intrat în contact cu tînăra de 28 de ani.