Cel de-al doilea transplant de celule stem, în pregătire la Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă are toate premisele pentru a deveni un centru de excelenţă. Medicii care lucrează în această unitate sanitară au luat decizia de a revoluţiona viaţa medicală şi au efectuat, în premieră naţională, un transplant de celule stem. Pacienta suferă de diabet zaharat şi este insulino-dependentă de cinci ani. Prin transplantul de celule stem, medicii speră ca insulina să crească în organism şi femeia să nu mai fie nevoită să îşi injecteze această substanţă. Medicii spun că drumul pînă la transplantul de celule stem este lung, recoltarea şi pregătirea acestora fiind dificilă. “Am încercat să extragem insulina din celule pancreatice, dar nu am dispus de suficiente pancreasuri pentru a face acest lucru. Atunci, ne-am îndreptat atenţia spre celulele stem. Cum celulele stem embrionare sînt interzise, fiind în strînsă legătură cu clonarea, am recurs la măduva hematogenă. Celulele stem pot fi recoltate din cordonul ombilical şi din placenta mamei. Recoltarea de celule şi prepararea lor sînt procedee complicate. Este nevoie de un laborator care să dispună de aer filtrat, de aparatură performantă, de containere speciale, de o cameră de lucru, de echipe bine pregătite”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie, prof.univ.dr. Vasile Sîrbu, cel care a şi efectuat transplantul de celule stem.

Medicii din Spitalul Clinic Judeţean susţin că acest transplant de celule stem este cel mai mare pas al diabetologiei universale. Transplantul efectuat în spitalul constănţean a atras atenţia multor persoane care suferă de diferite afecţiuni şi care privesc acest transplant de celule stem drept un Panaceu. Pentru a putea fi realizat acest prim transplant, medicii constănţeni au colaborat cu cei de la Institutul Fundeni. Legătura dintre medicii constănţeni şi cei bucureşteni va continua, cu atît mai mult cu cît la Constanţa va fi efectuat un al doilea transplant. “Avem în vedere o nouă pacientă. Suferă de diabet deosebit de grav, glicemia nu mai scade sub valoarea de 500. La 28 de ani suferă de insuficienţă renală şi este dependentă de dializă, iar organismul său reacţionează destul de greu la tratament. Are două catetere de dializă şi, în unele cazuri, pacienţii pot face infecţii de la acest cateter. De aceea, o echipă de medici îi face o serie de analize pentru a fi siguri că nu are nicio infecţie în organism. Sperăm ca în trei săptămîni să îi putem face transplantul de celule stem”, a declarat dr. Sîrbu. Transplantul costă 15.000 de euro, sumă suportată de Agenţia Naţională de Transplant. Cum chirurgii de la Constanţa doresc să împărtăşească din experienţa acumulată din transplanturile efectuate, la Spitalul Judeţean au fost invitaţi reprezentanţi ai acestei agenţii şi profesori de renume în ţara noastră şi peste hotare. “Transplantul pentru femeia de 28 de ani este ultimul pe care îl vom mai efectua în acest an. Se află în pregătire şi un bărbat din Tîrgu Mureş, dar îl vom aduce la noi în anul 2008. De asemenea, aş vrea să injectez celule stem în globul ocular al unui pacient care a orbit din cauza diabetului. Acest lucru ar fi o premieră mondială”, a declarat dr. Vasile Sîrbu.