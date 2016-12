Cel mai amplu exerciţiu de depoluare din Marea Neagră

În cursul zilei de ieri au avut loc două evenimente de importanţă majoră pentru activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, precum şi pentru răspunsul şi cooperarea în caz de poluare maritimă cu hibrocarburi, şi anume Exerciţiul Naţional SAR (căutare şi salvare de vieţi omeneşti) şi cel de-al doilea Exerciţiu Regional Operaţional de răspuns la poluarea maritimă cu hibrocarburi la Marea Neagră - sub numele de RoDelta 2009. Exerciţiul a început cu stimularea accidentului dintre două nave: la ora 11.00, tancul petrolier Utopia, sub pavilion Panama, aflat sub operaţiuni de descărcare la geamandura de operare SPM aparţinînd Midia Marine Terminal, membră a grupului Rompetrol, a fost colizionat de cargoul Ovidius, sub pavilion Cambodgia, care, din cauza unor probleme la instalaţia cîrmei, a pierdut total capacitatea de manevră. Midia Marine Terminal a anunţat la Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) că se scurgea ţiţei dintr-un tanc de marfă din bordul babord al tancului petrolier Utopia. Tancul Utopia era încărcat cu 150.000 tone ţitei uşor de Siberia. În urma coliziunii, în mare s-au revărsat 5.000 de tone de combustibil, iar patru membri ai echipajului de pe Utopia au căzut peste bord, alţi doi fiind grav răniţi. Totodată, doi membri ai echipajului de pe nava comercială au căzut peste bord, iar altul a fost rănit grav. A fost activat Planul Naţional de Contingenţă. Cele peste 14 nave care au acţionat în timp util la locul dezastrului au reuşit să restrîngă pata de petrol. Echipele de intervenţie au acţionat şi pe mal, pentru prevenirea poluării.

Previziuni reale

Potrivit repezentanţilor Rompetrol, în cazul unui astfel de accident, Midia Marine Terminal - Rompetrol şi-ar fi întrerupt activitatea timp de o lună şi ar fi răspuns cu echipamente şi materiale la efectele accidentului şi la combaterea poluarii, toate aceste pierderi însumînd peste 2 milioane dolari. De asemenea, în condiţiile unui accident de asemenea dimensiune, ar fi fost puternic afectate activitatea hotelierilor şi agenţilor economici din Mamaia, activitatea de pescuit, activităţile comerciale maritime. În cadrul exerciţului RoDelta, grupul de evaluare a pagubelor şi compensare a estimat un cuantum total al solicitărilor de despăgubire în valoare de 3.600.000 euro dintre care despăgubiri maritime de 1.600.000 euro, iar despăgubirile terestre ar fi ajuns la 2.000.000 euro. În cazuri reale, costurile totale ale răspunsului la poluare se plătesc în conformitate cu Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, din 1992, conform principiului „poluatorul plăteşte”. Conform estimărilor făcute de specialişti, în aproximativ 24 de ore de la momentul coliziunii, toată plaja din staţiunea Mamaia ar fi fost afectată de poluare, urmînd a se interveni pe plajă conform planurilor de intervenţie elaborate de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), din cadrul Administraţiei Naţionale Apele Române (Ministerul Mediului) şi aprobate de prefectul judeţului Constanţa.

250 de specialişti au participat la exerciţiu

Exerciţiul celei mai mari simulari de poluare care a avut loc vreodată în Marea Neagră a fost manageriat de către Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină. La RoDelta au luat parte 250 de specialişti din România şi ţările riverane Mării Negre. Autoritatea Navală Romană, organul tehnic de specialitate al Ministerului Transportului şi Infrastructurii, a fost organizatorul din partea română, alături de celelalte structuri participante la exerciţiul RoDelta 2009: Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile locale - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa -, Ministerul Apărării Naţionale; Ministerului Mediului, Organizaţia Maritimă Internaţională, Comisia Europeană, Comisia Mării Negre, Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă, Societatea Naţională Crucea Roşie România, alte organizaţii guvernamentale şi agenţi economici. Coordonatorul general al exerciţiului a fost prefectul judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu, care a avut în subordine Divizia pentru Operaţiuni Maritime, coordonată de ANR şi Divizia pentru Operaţiuni Terestre, îndrumată de DADL.