Cel mai apreciat film pentru femei

Lungmetrajul ”Bridesmaids / Domnişoarele de onoare” este cea mai apreciată producţie pentru femei, la numai opt săptămâni de la premiera cinematografică, depăşind succesul peliculei ”Sex and the City: The Movie”. Filmul, lansat în SUA pe data de 28 aprilie, a încasat până în prezent 152,9 milioane de dolari, în timp ce pelicula din 2008 ”Sex and the City: The Movie” a avut încasări de 152,6 milioane de dolari. Comedia produsă de regizorul Judd Apatow, cel care a mai regizat şi produs comedia de succes ”Knocked Up”, prezintă povestea lui Annie, interpretată de actriţa americană Kristen Wiig, o tânără singură şi fără bani, care este rugată de prietena ei cea mai bună să îi fie domnişoară de onoare. Annie încearcă permanent să evite obiceiurile ciudate şi costisitoare pe care le implica rolul de domnişoară de onoare. Pelicula a putut fi vizionată şi în cinematografele din România, începând cu jumătatea lunii mai.