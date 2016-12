Cel mai atractiv oraş pentru investitori

TOATE DRUMURILE DUC LA LONDRA Capitala londoneză rămâne principala atracţie la nivel mondial pentru investitorii străini, potrivit unui studiu făcut de firma de consultanţă KPMG şi Greater Paris Investment Agency. Londra are o poziţie fruntaşă mai ales că şi în clasamentul oraşelor cu cei mai mulţi miliardari se situează pe un onorant loc trei cu 39 dintre bogătaşii lumii, după Moscova cu 78 şi New York cu 58. Totuşi, Londra reuşeşte şi performanţa mai puţin plăcută de a fi unul dintre cele mai scumpe oraşe ale lumii şi cel mai scump al Europei. Chiria unui apartament de trei camere ajunge la Londra la circa 5.800 de euro. Din punct de vedere al atractivităţii pentru investitori, după Londra se situează Shanghai şi Hong Kong, capitalele financiare ale Chinei. Din urmă vine puternic Sao Paulo, capitala statului brazilian înregistrând o creştere a investiţiilor cu 160% în ultimii doi ani. Pe locul al cincilea s-a situat New York. Aceste cinci oraşe atrag 50% din investiţiile totale ale celor mai mari 22 de metropole din lume. Şi alte oraşe din noile puteri emergente au crescut puternic, în timp ce Europa a stagnat din cauza crizei datoriilor suverane. Recent, Brazilia a devenit a şasea economie a lumii, devansând Marea Britanie, un eveniment văzut de analişti ca un început al tranziţiei simbolice a puterii dinspre Occident spre puterile emergente. În plus, China a depăşit, în 2011, Japonia în topul celor mai mari economii, ocupând poziţia a doua după SUA. O creştere semnificativă a cunoscut însă şi capitala Poloniei, Varşovia, care a fost plasată, în premieră, pe poziţia 21.

Compania de consultanţă imobiliară CBRE a efectuat, la rândul său, un sondaj printre 340 de investitori importanţi cu privire la cele mai atractive proprietăţi, iar Londra s-a aflat şi de această dată pe primul loc. În capitala britanică se află cele mai interesante proprietăţi pe piaţa imobiliară internaţională, potrivit opiniilor a 31% dintre investitori. Londra a reuşit o creştere spectaculoasă de la 16%, cât însumase în 2011. Proprietăţi disparate pe teritoriul Germaniei se află pe locul doi, cu 27% dintre opţiuni, urmate de obiective din Europa Centrală şi de Est cu 19% din opţiuni. Franţa, Spania şi Italia se află în cădere liberă. Proprietăţile din Hexagon au fost desemnate de doar 9% dintre investitori, în timp ce Spania a fost desemnată de abia 3,5%.

ORAŞ DE VÂNZARE La polul opus, un orăşel american cu un singur locuitor, care a fost scos la vânzare, ar putea fi considerat cel mai puţin atractiv loc pentru investitori. Cei care dispun de suma de 100.000 de dolari ar putea deveni proprietarii orăşelului Buford din statul american Wyoming, care a fost scos la licitaţie pe eBay, de către singurul său locuitor, Don Sammons. ”Acest oraş mi-a oferit mie şi familiei mele o viaţă incredibilă. Nu cred că faptul că îl scot la vânzare face cinste acestei aşezări, dar personal trebuie să încep o nouă etapă în viaţa mea”, a declarat ineditul proprietar. Orăşelul are circa 40,4 kilometri şi include o şcoală, o casă cu trei camere şi o staţie de benzină, fiind cel mai mic de pe teritoriul SUA.