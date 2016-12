Cel mai bătrân bărbat din lume a murit la 111 ani

Alexander Imich, un expert în ştiinţe paranormale care devenise, în aprilie, cel mai bătrân bărbat din lume, a murit la New York, la vârsta de 111 ani. ”Pe parcursul vieţii mele, am fost martor la apariţia avionului, automobilului, la electrificarea ţărilor, la apariţia telefonului, radioului, televiziunii şi energiei atomice, la descoperirea minunilor bioştiinţifice medicale, a tehnologiei computerizate şi a marilor realizări în cunoaşterea cosmosului, la primii paşi făcuţi de om pe Lună - iar lista poate continua”, declara Alexander Imich, la vârsta de 99 de ani, potrivit biografiei sale, ce a fost publicată pe site-ul Chabad.org.

Născut pe 4 februarie 1903, în Polonia, Alexander Imich şi soţia sa, Wela, şi-au părăsit ţara natală în anul 1939, atunci când aceasta a fost invadată de trupele naziste. În Rusia, au refuzat cetăţenia sovietică şi au fost trimişi în gulag. După ce a fost eliberat din lagărul de muncă, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Alexander Imich a aflat că cei mai mulţi dintre membrii familiei sale au murit în Holocaust. Alături de soţia lui, s-a stabilit în SUA, în 1951.

Alexander Imich a devenit cel mai bătrân bărbat din lume pe 24 aprilie, după ce italianul Arturo Licata a murit cu doar o săptămână înainte de a împlini vârsta de 112 ani. Atunci declara pentru Guinness World Records că motto-ul său din viaţă este: ”Trebuie întotdeauna să cauţi să faci ceea ce iubeşti şi te pasionează”. Pentru Alexander Imich, această pasiune a fost paranormalul. În 1995, la vârsta de 92 de ani, a publicat o carte intitulată ”Incredible Tales of the Paranormal: Documented Accounts of Poltergeist, Levitations, Phantoms and Other Phenomena”. El deţinea şi o colecţie de furculiţe şi linguri despre care spunea că au fost îndoite doar cu puterea minţii (macrotelechinezie). ”Am văzut cum oameni obişnuiţi reuşeau să facă acest lucru”, a declarat, pentru ”The New York Times”, Alexander Imich, care avea un doctorat în chimie şi vorbea fluent cinci limbi. El considera, totodată, că sufletul supravieţuieşte după moartea corpului. Era, de asemenea, foarte mândru de stilul său de viaţă sănătos, dezvăluind presei americane că nu consuma alcool, renunţase la fumat cu multă vreme în urmă şi mânca foarte puţin. El atribuia, totodată, longevitatea lui deosebită genelor bune moştenite de la părinţi. Alexander Imich a declarat pentru agenţia de presă Reuters că o viaţă îndelungată înseamnă mult mai mult decât gene bune şi un stil de viaţă sănătos: ”Viaţa pe care o duci este la fel de importantă sau chiar mai importantă pentru longevitate”.

La vârsta de 111 ani, Alexander Imich se simţea pregătit în faţa morţii. Curios până la capăt, spunea că moartea este doar o altă şansă pentru a face o nouă descoperire. ”Compensaţia - după moarte - va consta în faptul că voi învăţa toate acele lucruri pe care nu am putut să le învăţ aici, pe Pământ”, a declarat el pentru revista ”Times”. Soţia lui, Wela, a murit în 1986. Cuplul nu a avut copii. Cel mai bătrân bărbat în viaţă a devenit Sakari Momoi, din Japonia, născut la o zi după Alexander Imich, pe 5 februarie 1903. Cea mai bătrână persoană din lume are 116 ani şi este Misao Okawa, tot din Japonia, una dintre cele 65 de femei de pe plan mondial care sunt mai bătrâne decât Sakari Momoi.