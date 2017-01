Cel mai bine plătit actor de televiziune din SUA

Charlie Sheen este cel mai bine plătit actor de televiziune de peste Ocean, primind un salariu de 825.000 de dolari pentru fiecare episod din sitcom-ul “Doi bărbaţi şi jumătate”, produs de reţeaua de televiziune CBS. Pentru 23 de episoade filmate, cît cuprinde fiecare sezon al serialului de comedie, Charlie Sheen cîştigă 20 de milioane de dolari pe an, potrivit publicaţiei “TV Guide”, care a realizat topul celor mai bine plătite vedete din industria televiziunii. De asemenea, pentru acest rol a primit şi trei nominalizări la premiile Emmy. O parte din suma de 825.000 de dolari încasată de Charlie Sheen pentru fiecare episod din “Doi bărbaţi şi jumătate” provine din drepturile de autor pe care le deţine asupra serialului.

Pe locul doi în clasamentul celor mai bine plătite vedete de televiziune s-a poziţionat William Petersen, starul din “CSI: Crime Scene Investigation”, care cîştigă 600.000 de dolari pentru fiecare episod al serialului. Protagonistul serialului produs tot de CBS intenţionează însă să renunţe la rolul său, în pofida faptului că este cel mai bine plătit actor dintr-un serial difuzat în prime time.

Printre cele mai bine plătite actriţe din industria televiziunii, pe primul loc s-a clasat Mariska Hargitay, care cîştigă 400.000 de dolari pentru fiecare episod din “Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi Ordine: Unitatea specială”, rolul său din acest serial fiind recompensat cu un premiu Emmy. În acest clasament mai apare şi Kyra Sedgwick, protagonista din serialul “The Closer”, care cîştigă 275.000 de dolari pentru fiecare episod.

În ceea ce priveşte show-urile de televiziune difuzate pe parcursul zilei, Oprah Winfrey, care a fost desemnată, în 2008, cea mai influentă celebritate, potrivit topului realizat de revista “Forbes”, cîştigă 385 de milioane de dolari pe an pentru emisiunea care îi poartă numele. Simon Cowell, unul dintre judecătorii din cadrul concursului de tinere talente American Idol, cîştigă 50 de milioane de dolari pe an, în timp ce David Letterman, prezentator al unei emisiuni de noapte, difuzată de CBS, cîştigă 32 de milioane de dolari pe an.