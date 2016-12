Cel mai bine plătit angajat din România

Cel mai bine plătit angajat român câştigă în prezent aproape un milion de euro pe an, adică peste 83.000 de euro pe lună şi lucrează în sectorul energetic. De asemenea, şi în retail sunt executivi care câştigă peste 50.000 de euro pe lună. Cel mai bine plătit angajat în sectorul bancar, cu funcţie de conducere, câştigă 25.000 de euro pe lună. Acesta nu este român şi a fost plasat anul acesta de firmele de recrutare a forţei de muncă. Potrivit Ziarului Financiar, cel puţin 50 de companii şi-au schimbat directorii generali în primele şase luni ale acestui an, iar unul din trei executivi schimbaţi este străin, potrivit sursei citate. Companiile multinaţionale consideră că managerii trebuie stimulaţi financiar ca să fie performanţi, companiile luate în discuţie fiind din zona bunurilor de larg consum, producţie şi IT, care au avut activitate şi au înregistrat profit. În aceste companii, pentru funcţiile de conducere s-au mărit salariile cu 3-15 procente. Oraşul în care managerii câştigă cel mai bine este Bucureştiul. Aici salariul pe care îl primeşte un manager este mai mare cu 20% decât al unuia din Cluj, Timişoara sau Braşov. Însă diferenţele acestea au început să se mai estompeze. Anul trecut, diferenta de plată între Capitală şi provincie era de 30%.