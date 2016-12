Cel mai bine plătit bărbat din industria de divertisment

Actorul şi regizorul american Tyler Perry a ocupat prima poziţie în topul celor mai bine plătiţi bărbaţi din industria de divertisment, alcătuit în fiecare an de editorii revistei ”Forbes”. Tyler Perry a obţinut venituri de 130 de milioane de dolari în ultimul an fiscal (mai 2010 - mai 2011), graţie popularului serial de televiziune pe care l-a regizat ”House of Payne” şi a lungmetrajului ”Meet the Browns”. Jerry Bruckheimer, producătorul francizei ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, s-a clasat pe locul al doilea, cu venituri de 113 milioane de dolari, iar renumitul regizor şi producător de film Steven Spielberg a ocupat poziţia a treia, cu venituri de 107 milioane de dolari obţinute în aceeaşi perioadă.

Cântăreţul britanic Elton John a ocupat locul al patrulea, cu 100 milioane de dolari, iar producătorul de televiziune Simon Cowell ocupă locul al cincilea, cu venituri de 90 de milioane de dolari în ultimul an. În Top 10 au mai intrat scriitorul James Patterson, cu 84 milioane de dolari, psihologul Phil McGraw, cu 80 milioane de dolari, actorul Leonardo DiCaprio, cu 77 milioane de dolari, prezentatorul de radio Howard Stern, cu 76 milioane de dolari şi jucătorul american de golf Tiger Woods, cu 75 milioane de dolari.