Cel mai bine plătit copil-actor de la Hollywood

Jaden Smith, de 13 ani, fiul cuplului de actori Jada Pinkett - Smith şi Will Smith, a devenit cel mai bine plătit copil de la Hollywood, graţie onorariului de trei milioane de dolari pe care l-a primit pentru rolul din “Karate Kid”. Jaden Smith a primit un salariu de un milion de dolari pentru a juca rolul principal în acest remake al filmului original din anul 1984. Acesta a fost al treilea film al tânărului actor şi primul în care a apărut alături de starul chinez Jackie Chan. Micuţul Jaden are în spate echipa managerială a celebrilor săi părinţi, care a negociat la sânge cu producătorii filmului, pentru ca tânăra vedetă să primească o parte din eventualele încasări aduse de acest lungmetraj. “Karate Kid” a avut încasări de 176,5 milioane de dolari doar în America de Nord, Jaden Smith fiind recompensat cu un bonus de două milioane de dolari. Deşi a fost lansat în 2010, când Jaden avea 12 ani, filmările au început pe când fiul lui Will Smith avea doar 10 ani.

Jaden Smith, pe numele său întreg Jaden Christopher Syre Smith, şi-a început cariera cu un rol în filmul “The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii” din 2006, în care a jucat alături de tatăl său şi a continuat cu un rol în SF-ul “The Day the Earth Stood Still / Ziua în care Pământul se opri” din 2008. Nici sora sa, Willow Smith, de 10 ani, nu este o necunoscută, jucând deja alături de tatăl lor în thriller-ul SF “I am Legend / Legenda vie” din 2007 şi lansând, în 2010, piesa “Whip My Hair”, care a ajuns pe locul al doilea în topurile muzicale din Marea Britanie.