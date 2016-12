Aeroportul Changi din Singapore a fost votat drept cel mai bun din lume în 2015, în cadrul unui sondaj organizat de firma de consultanță Skytrax și ale cărui rezultate au fost publicate luna aceasta. Este al treilea an consecutiv când aeroportul din Singapore ocupă acest loc în sondajul realizat de Skytrax. Pe locul al doilea s-a situat aeroportul Incheon (Coreea de Sud), urmat de aeroportul din Munchen (Germania). Locurile următoare au fost ocupate de aeroporturile Hong Kong, Haneda (Tokyo) și Zurich. Topul 10 a fost completat de Aeroportul Internațional Central Nagoya (Japonia), cunoscut sub numele de Centrair, apoi de aeroportul Heathrow din Londra (Marea Britanie), Schiphol din Amsterdam (Olanda) și aeroportul internațional din Beijing (China). Pentru acest sondaj anual, Skytrax chestionează mai multe milioane de călători ai companiilor aeriene internaționale.

Aeroportul Changi este folosit de peste 100 de linii aeriene, având ca destinații aproximativ 300 de orașe din 80 de țări și teritorii din întreaga lume. În fiecare săptămână, aproximativ 6.500 zboruri decolează sau aterizează pe aeroportul Changi. În anul 2014, peste 54.100.000 de pasageri au utilizat acest aeroport. Changi are trei terminale pentru pasageri, cu o capacitate de manipulare anuală totală de 66 de milioane de pasageri. Pe lângă un nod important de transport de călători, Changi este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi de marfă din lume, în anul 2013 fiind manipulate pe acesta 1.850.000 de tone de marfă. Aeroportul internațional Changi din Singapore a fost cotat drept cel mai bun aeroport din lume și în clasamentul pe 2014 realizat de ”The Guide to Sleeping in Airports” și publicat la 15 octombrie.