Cel mai bun album de heavy metal

Albumul ”Master Of Puppets”, lansat de trupa americană Metallica în 1986, a fost desemnat cel mai bun disc heavy metal, în urma unui sondaj realizat în colaborare de MusicRadar.com şi revista ”Metal Hammer”. Pe poziţia a doua s-a clasat albumul ”Number of the Beast” (1982) al trupei britanice Iron Maiden, iar albumul ”Appetite For Destruction” (1987) al grupului american Guns N\' Roses s-a situat pe locul al treilea. Rezultatele acestui sondaj au fost anunţate joi, cu ocazia Zilei Internaţionale de Combatere a Zgomotului. La acest sondaj au participat peste 6.000 de fani ai muzicii rock, iar albumul ”Master Of Puppets” a obţinut prima poziţie în clasament, cu 20% din totalul voturilor exprimate. În primele zece poziţii s-au clasat albume celebre, precum ”Ride The Lightning” (Metallica), ”Back In Black” (AC/DC), ”Rust In Peace” (Megadeth) şi ”Paranoid” (Black Sabbath). Trupele Metallica şi Iron Maiden sunt singurele care au câte două albume în Top 10, iar şapte dintre primele zece cele mai bune albume heavy metal au fost lansate în anii \'80.