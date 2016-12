Cel mai bun an din carieră pentru Eliza Samara

La capătul celui mai bun sezon din carieră, Eliza Samara este marea favorită la câştigarea titlului de cel mai bun sportiv constănţean al anului 2012. În vârstă de 23 de ani, jucătoarea de tenis de masă a adunat două titluri europene, a participat la Jocurile Olimpice de la Londra, a ajuns până în finala Cupei Mondiale şi a urcat pe un impresionant loc 18 în clasamentul mondial. Mai mult, sportiva pregătită de Viorel Filimon şi legitimată la CS Farul Constanţa a demonstrat în cele mai puternice concursuri că se poate lupta de la egal la egal cu asiaticele, învingând jucătoare mult mai bine clasate în topul mondial. „A fost un an foarte bun, dar, sinceră să fiu, nu mă aşteptam să-mi meargă atât de bine. Am simţit că sunt în formă şi am tras mai tare la antrenamente. Pot spune că acest sezon m-a maturizat, mai ales după experienţa de la Jocurile Olimpice. Pe plan european, ne număram printre favoriţi la dublu mixt şi dublu feminin şi speram să luăm aurul, iar visul nostru s-a împlinit. Am rămas cu un gust amar că nu am câştigat o medalie şi la simplu, mai ales că am jucat bine. A venit apoi participarea la Jocurile Olimpice, momentul în care am început să urc în clasamentul mondial. Am învins a şaptea favorită, pe Yana Tie, şi am fost la un pas de sferturi, cedând la mare luptă în faţa veteranei Li Jiao. Prestaţia de la Londra mi-a dat multă încredere şi m-a împins în clasamentul mondial. În acest moment, sunt pe locul 18, cea mai bună clasare din cariera mea, dar am şansa de a urca încă două poziţii pe final de an, după ce am jucat sferturi la turneul final al ITTF World Tour Grand Finals”, a mărturisit Samara, care s-a declarat onorată de obţinerea titlului de cel mai bun sportiv constănţean al anului: „Am câştigat acest titlu şi la juniori, dar şi anul trecut la seniori şi ar fi o mare onoare şi bucurie să-l obţin pentru al doilea an consecutiv. Vreau să le mulţumesc celor care m-au susţinut şi au fost alături de mine”.

PRIMA VACANŢĂ. La începutul săptămânii viitoare, constănţeanca va pleca în prima vacanţă din acest an, urmând să stea câteva zile la Milano, împreună cu fratele ei. „Am avut un program aglomerat în acest an, astfel că abia acum am reuşit să-mi iau o vacanţă. Nu am însă prea multe zile libere, pentru că în luna ianuarie joc cu echipa mea de club, Fenerbahce Istanbul, în sferturile cupelor europene”, a explicat Samara, care şi-a fixat deja obiectivele pentru sezonul următor: „În primul rând, sper să fiu sănătoasă şi să evit accidentările. Prima mare competiţie a anului o reprezintă Campionatele Mondiale de la Paris, programate în luna mai. Faptul că am urcat în clasamentul mondial mă va ajuta să scap de chinezoaice în primele tururi şi cred că o prezenţă în sferturi ar fi o performanţă extraordinară. În toamnă, sunt Campionatele Europene din Austria, când sper să ne apărăm titlurile de la dublu mixt şi dublu feminin şi să câştig o medalie atât cu echipa, cât şi la individual”.