“Live Forever”, cel de-al treilea single lansat de trupa Oasis, în anul 1994, a fost desemnat cel mai bun cîntec al tuturor timpurilor, într-un sondaj realizat în rîndul ascultătorilor unui post de radio britanic, Xfm. Chiar dacă formaţia Oasis se află în pragul destrămării, odată cu plecarea lui Noel Gallagher din trupă, fanii se pot consola cu această ultimă victorie a muzicienilor britanici. De asemenea, o altă piesă a trupei Oasis, “Don\'t Look Back In Anger”, s-a situat pe locul al treilea în top, fiind devansată de piesa “Mr Brightside” a trupei The Killers. “Wonderwall”, a treia piesă a celor de la Oasis inclusă în acest top, ocupă poziţia a patra, fiind urmată de “Love Will Tear Us Apart” de la Joy Division.

Top 10 este completat de “I Am The Resurrection” a trupei The Stone Roses pe 6, “Smells Like Teen Spirit” - Nirvana pe 7, “There Is A Light That Never Goes Out” a trupei The Smiths pe 8, “Bitter Sweet Symphony” a trupei Verve pe 9 şi “Plug In Baby” a trupei Muse pe 10. Pentru realizarea acestui top, Xfm s-a aliat cu posturi de radio din întreaga lume, precum KROQ din Los Angeles şi Triple J din Sydney. Muzica britanică a dominat clasamentul, ocupînd 71 din cele 100 de poziţii.