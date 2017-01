”Mad Max: Fury Road”, în regia lui George Miller, cu Charlize Theron și Tom Hardy în rolurile principale, a fost desemnat cel mai bun film al anului, de asociația National Board of Review (NBR), a informat instituția new-yorkeză. Asociația, fondată în 1909 și care reunește cineaști, academicieni și profesioniști din industria filmului, i-a decernat premiul pentru cel mai bun regizor lui Ridley Scott, pentru ”The Martian”. Protagonistul, Matt Damon, a primit premiul pentru cel mai bun actor, iar Drew Goddard, care semnează scenariul, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat. La premiul pentru cea mai bună actriță a fost desemnată Brie Larson, pentru ”Room”, în timp ce premiile pentru cei mai buni actori în rol secundar au fost decernate lui Sylvester Stallone (”Creed”) și Jennifer Jason Leigh (”The Hateful Eight”). Acest film al lui Quentin Tarantino a primit și trofeul pentru cel mai bun scenariu original. ”Inside Out” a primit premiul pentru cel mai bun film de animație, în timp ce Abraham Attah și Jacob Tremblay au fost desemnați cei mai buni actori debutanți în ”Beasts of No Nation”, respectiv ”Room”. A fost premiat și documentarul ”Amy”, despre regretata cântăreață Amy Winehouse, în timp ce ”The Big Short” a primit trofeul pentru cea mai bună distribuție.

Trofeele, primele care recompensează filmele de anul acesta, vor fi înmânate la 6 ianuarie. Anul trecut, NBR a ales ”A Most Violent Year” drept cel mai bun film al anului, chiar dacă pelicula nu a primit nicio nominalizare la Oscar. În 2013, laureata a fost ”Her”, care a primit un Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Alte câștigătoare la edițiile anterioare ale NBR au fost ”Zero Dark Thirty” (2012), ”Hugo” (2011), ”The Social Network” (2010) și ”Up in the Air” (2009).

