Noul film al lui Martin Scorsese, ”Hugo”, a fost declarat cel mai bun film al anului, de către National Board of Review, organizaţia profesională a producătorilor americani din industria cinematografică. Pentru aceeaşi peliculă, Martin Scorsese a fost declarat câştigător şi la categoria Cel mai bun regizor. ”Hugo” prezintă o poveste din Parisul anului 1930. Un orfan îşi găseşte adăpost în zidurile unei gări şi se ocupă de îngrijirea ceasurilor mecanice ale acesteia. Singurul prieten al băiatului este un om mecanic defect, care ţine un creion în mână, ca şi când s-ar pregăti să scrie un mesaj extrem de important. Din acest motiv, copilul nu-şi doreşte altceva decât să-şi repare prietenul tăcut şi să afle ce doreşte acesta să transmită. Filmul, care va rula şi în România din aprilie 2012, îi are în distribuţie pe Asa Butterfield, Ben Kingsley, Jude Law, Cristopher Lee şi Ray Winstone.

Tot la premiile National Board of Review, cea mai bună actriţă a fost desemnată britanica Tilda Swinton, datorită rolului din ”We Need To Talk About Kevin”, în timp ce americanul George Clooney a câştigat la categoria Cel mai bun actor al anului, pentru prestaţia din ”The Descendents”. National Board of Review, fondată în anul 1909, este dintre primele organizaţii profesionale care anunţă, în fiecare an, superlativele cinematografiei.