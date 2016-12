„Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark / Indiana Jones şi Căutătorii arcei pierdute”, în regia lui Steven Spielberg, realizat din 1981, a fost desemnat cel mai bun film de acţiune al tuturor timpurilor, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat online. Sondajul online a fost realizat de Moviefone, superproducţia avându-l ca protagonist pe Harrison Ford câştigând poziţia de lider în preferinţele audienţei, urmat de „Matrix” din 1999, cu Keanu Reeves, şi pe locul al treilea „Die Hard / Greu de ucis” din 1997, cu Bruce Willis. Clasamentul celor mai bune zece filme de acţiune ale tuturor timpurilor este completat, în ordine, de „Lord of the Ring: The Return of the King / Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” din 2003, „Star Wars V: The Empire Strikes Back / Războiul Stelelor V: Imperiul contraatacă” din 1980, „Terminator II” din 1990, „Speed” din 2000, „Aliens” din 1993, „Kill Bill: Vol. 1” din 2003 şi „The Bourne Ultimatum / Ultimatumul lui Bourne” din 2007. Toate filmele din acest top au stat la bază sau fac parte din francize cinematografice de succes.