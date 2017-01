Cel mai bun restaurant din lume

Restaurantul Noma din Copenhaga, administrat de maestrul bucătar Rene Redzepi, a fost desemnat luni, la Londra, cel mai bun din lume, de influenta revistă britanică ”Restaurant”, câştigând pentru a patra oară acest titlu, după 2010, 2011 şi 2012. Restaurantul danez, amplasat într-un depozit maritim renovat din Copenhaga, a recâştigat acest titlu pe care îl pierduse în 2013, în faţa restaurantului spaniol El Celler de Can Roca. Rene Redzepi, în vârstă de 36 de ani, vizibil relaxat, a urcat pe scenă alături de echipa sa. El este considerat un veritabil ambasador al gastronomiei nordice. În februarie 2013, 60 de clienţi ai restaurantului Noma au fost victimele unei intoxicaţii alimentare, după ce au luat masa în acest local. Restaurantul, al cărui nume reprezintă contragerea sintagmei Ny Nordiska Mad, care înseamnă „Noua mâncare nordică“, propune preparate locale precum skyr caillé (specialitate islandeză pe bază de lapte), bou moscat de Groenlanda şi moluşte servite cu cereale. În luna martie, Noma a anunţat un proiect de delocalizare a restaurantului în Japonia, pentru două luni, în 2015.

Învingătorul de anul trecut, El Celler de Can Roca, administrat de cei trei fraţi Roca din localitatea Girona, s-a clasat anul acesta pe locul al doilea în topul celor mai bune 50 de restaurante ale planetei. Restaurantul italian Osteria Francescana, administrat de chef-ul Massimo Bottura, la Modena, s-a menţinut pe locul al treilea, pentru al doilea an consecutiv. Locul al patrulea a revenit unui restaurant american: Eleven Madison Park. De altfel, SUA au multe restaurante în topul din acest an. Restaurantul american Saison a câştigat titlul One To Watch - un restaurant de urmărit. Niciun restaurant franţuzesc nu figurează în Top 10. Cea mai bună clasare a unui restaurant francez a fost reuşită de Mirazur, din oraşul Menton, care a ocupat locul al 11-lea. Pentru prima dată, Marea Britanie are două restaurante între primele zece: Dinner by Heston Blumenthal ocupă locul al cincilea, iar The Ledbury se află pe poziţia a 10-a. Helena Rizzo a fost desemnată Cel mai bun maestru bucătar feminin din lume. Restaurantul ei, Mani, aflat în Sao Paolo, a urcat zece locuri şi ocupă poziţia 36. Chef-ul britanic Fergus Henderson, care lucrează la restaurantul St. John din Londra, deţinător al unei stele Michelin, a fost recompensat cu Lifetime Achievement Award. Alain Ducasse, Joël Robuchon, Paul Bocuse, Albert şi Michel Roux se numără printre laureaţii acestui premiu din anii trecuţi. Jordi Roca, unul dintre cei trei fraţi de la El Celler de Can Roca, a fost recompensat în acest an la categoria Cel mai bun patiser, un premiu aflat la ediţia sa inaugurală. Acest premiu este contestat în Franţa. Potrivit unor experţi în arta gastronomică, patiseria ar ţine de domeniul industriei agroalimentare. Cu toţii recunosc însă impactul comercial şi mediatic al acestui premiu.

Topul 100 al celor mai bune restaurante din lume a fost alcătuit pe baza voturilor exprimate de 900 de experţi internaţionali, în rândul cărora s-au aflat maeştri bucătari şi critici culinari. De la înfiinţarea sa, în 2002, acest clasament, sponsorizat de San Pellegrino şi Acqua Panna, a acordat titlul suprem unui număr de doar cinci restaurante. În afară de El Celler de Can Roca şi Noma, premiul a fost atribuit restaurantului spaniol El Bulli al lui Ferran Adria, închis de la sfârşitul anului 2011, de cinci ori (2002, 2006, 2007, 2008 şi 2009), restaurantului californian The French Laundry al maestrului bucătar Thomas Keller (2003 şi 2004) şi restaurantului britanic Fat Duck, administrat de Heston Blumenthal (2005).