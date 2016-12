Cel mai bun roman din 2013

Scriitoarea britanică Kate Atkinson a fost recompensată cu prestigiosul premiu literar Costa Book pentru cel mai bun roman pe 2013, ce i-a fost acordat pentru volumul ”Life After Life”, despre o femeie care a primit o a doua şansă la viaţă. Acesta este cel de-al doilea premiu Costa Book pentru Kate Atkinson, care a mai câştigat o dată acest trofeu literar, în 1995, cu romanul ei de debut, ”Behind the Scenes at the Museum”. Volumul ”The Pike”, de Lucy Hallett, despre poetul italian Gabriele D'Annunzio, a fost recompensat la categoria Cea mai bună biografie, iar Michael Symmons a câştigat premiul pentru poezie cu cel mai recent volum al său, intitulat ”Drysalter”. Nathan Filer s-a impus la categoria Cel mai bun scriitor debutant, cu volumul ”The Shock of the Fall”. Graficianul Chris Riddell a triumfat la categoria Cea mai bună carte pentru copii, graţie volumului ”Goth Girl and the Ghost of a Mouse”.

În 2012, premiul Costa Book la categoria Cel mai bun roman a revenit scriitoarei Hilary Mantel, pentru volumul ”Bring Up the Bodies”. Costa Book Awards, care se acordă pentru cinci categorii de opere literare, recompensează volumele publicate în anul precedent, scrise de autori care locuiesc în Marea Britanie şi în Irlanda. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte un cec de 5.000 de lire sterline (6.018 euro), iar câştigătorul Premiul Anului Costa Book, ce va fi anunţat pe 28 ianuarie, este recompensat cu 30.000 de lire sterline, echivalentul a 36.100 euro.