Windows 10 a devenit realitate pentru utilizatorii din 190 de ţări, Microsoft anunţând că noul sistemul de operare este disponibil ca upgrade gratuit sau preinstalat pe noile PC-uri şi tablete. Noul sistem include aplicaţii precum Cortana, Microsoft Edge, Xbox App, dar şi noile aplicaţii universale Office. Microsoft susţine că noul sistem de operare este cel mai sigur Windows de până acum, acesta fiind livrat ca serviciu şi ulterior actualizat automat cu cele mai recente inovaţii şi funcţii de securitate. Windows 10 va fi disponibil pe o gamă largă de dispozitive, inclusiv PC-uri, tablete, telefoane, Raspberry Pi, Xbox One, HoloLens, peste 2.000 de dispozitive şi configuraţii fiind deja în proces de testare. Windows 10 are capacităţi integrate de recunoaştere vocală, tactilă sau a instrumentelor de tipul stilourilor. „Astăzi intrăm într-o nouă eră Windows. Încă de la început, Windows 10 a fost unic - conceput cu ajutorul feedback-ului primit de la peste cinci milioane de fani, livrat ca serviciu şi oferit ca upgrade gratuit. Suntem foarte încântaţi să oferim, împreună cu partenerii noştri, cel mai bun Windows care a existat vreodată, un sistem de operare care le va permite oamenilor şi organizaţiilor din întreaga lume să realizeze lucruri extraordinare”, a declarat Terry Myerson, Executive Vice President, Windows and Devices Group Microsoft Corp.

Una dintre cele mai importante facilităţi este Windows Hello, un mijloc de autentificare rapid, sigur şi care nu solicită o parolă. Potrivit producătorului, păstrarea device-ului mereu actualizat este simplă, utilizatorii urmând să primească actualizări gratuite care îi vor ajuta să beneficieze de cele mai noi funcţii şi opţiuni de securitate pe parcursul ciclului de viaţă al dispozitivului. Alte aplicaţii inovatoare ale Windows 10 sunt Cortana (asistentul personal digital care ajută la găsirea rapidă a informaţiilor necesare la momentul potrivit), noul browser Microsoft Edge (permite utilizatorilor să navigheze, să citească şi să marcheze informaţiile rapid, precum şi să partajeze informaţii pe Internet), Continuum (optimizează aplicaţiile şi experienţele între modurile touch şi desktop), în timp ce cu OneDrive, fişierele pot fi partajate şi actualizate mai uşor pe orice dispozitiv. Totodată, aplicaţia Microsoft Phone Companion le permite telefoanelor iPhone, Android sau Windows să comunice fără probleme cu dispozitivele Windows 10.