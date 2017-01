Chanel No. 5 este cel mai celebru parfum al tuturor timpurilor, potrivit unui clasament realizat de lanţul britanic de magazine de cosmetice Superdrug, pe baza unui sondaj realizat pe un eşantion de 2.000 de femei. Parfumul Chanel No. 5 a stîrnit, de-a lungul timpului, mai multe legende, cea mai cunoscută fiind povestea legată de numele său, pe care celebra Coco Chanel l-ar fi ales după numărul pe care îl purta sticla al cărei design i s-a părut potrivit. După ce a văzut cinci modele de sticle, l-a ales pentru parfumul său pe cel de-al cincilea, hotărînd atunci ca numele parfumului să rămînă No.5. Parfumul a fost lansat pe piaţă în anul 1921 şi a înregistrat un succes impresionant. În prezent, la fiecare 55 de secunde, undeva în lume se vinde o sticlă de Chanel No. 5.

Pe locul al doilea în clasamentul Superdrug s-a clasat parfumul One al lui Calvin Klein, pe trei Eternity de la aceeaşi casă de modă. În clasament mai figurează, în ordine, parfumurile Coco de la Chanel, Poison de la Dior, Ghost, Anais Anais de la Cacharel, Pink de la Lacoste, Opium de la Yves Saint Laurent şi Intimately Her de la Beckham.