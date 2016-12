“Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes / Aventurile croşetatului cu planuri hiperbolice” a obţinut premiul pentru cel mai ciudat titlu de carte din 2009, distincţie decernată anual de revista britanică “The Bookseller”, surclasând titluri ce conţineau cuvinte ca “Reich”, “vânător de viermi” sau “boala colonului iritabil”. În ciuda predicţiilor potrivit cărora criza economică i-ar inhiba pe autorii de cărţi de specialitate, concursul anual pentru desemnarea celui mai ciudat titlu de carte s-a încheiat vineri, cu desemnarea câştigătorului “Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes / Aventurile croşetatului cu planuri hiperbolice” de Daina Taimina, “o lucrare de proporţii pantagruelice, a cărei influenţă va fi simţită în următoarele decenii”. Cartea a cumulat 42% dintre voturile exprimate pe TheBookseller.com, fiind un învingător detaşat.

Următoarele titluri clasate sunt: “What Kind of Bean is this Chihuahua? / Ce fel de bob este acest Chihuahua?”, “Collectible Spoons of the Third Reich / Linguri de colecţie din cel de-al Treilea Reich”, “Afterthoughts of a Worm Hunter / Reflecţiile unui vânător de viermi”, “Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots / Stăpânirea comportamentului ucigaş al roboţilor autonomi” şi “The Changing World of Inflammatory Bowel Disease / Lumea schimbătoare a bolii colonului iritabil”. TheBookseller.com a primit peste 4.500 de voturi, aceasta fiind cea mai ciudată şi mai incitantă listă scurtă de nominalizări din istoria de 32 de ani a premiului. În 2008, premiul pentru cel mai ciudat titlu de carte a fost decernat unui volum despre analiza cutiilor de brânză, “The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais / O privire globală asupra cutiilor de 60 de miligrame de brânză proaspătă, din perioada 2009 – 2014”, scrisă de Philip M. Parker.