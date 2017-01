Cel mai consumat medicament de pe glob

Aspirina, un medicament apreciat ca fiind un bun analgezic, antiinflamator, anticoagulant, este considerat medicamentul cel mai consumat de pe glob, producându-se aproape 100 de miliarde de comprimate pe an. Durerea, fie că vorbim de cap, spate sau dantură, este primul simptom care ne duce cu gândul la aspirină, pentru că are acţiune rapidă (20 de minute), amelioratoare, potrivit Notre Temps. Pe lânga efectul analgezic deja cunoscut, aspirina luată în doze mari (3,5 g) este şi un antiinflamator puternic. Calmează durerile reumatice şi crizele de poliartridă reumatoidă, reduce umflarea şi redoarea articulaţiilor. Ca anticoagulant, aspirina este indicată în doze mici după un accident vascular cerebral sau un atac cardiac. De asemenea, aspirina are şi beneficii nebănuite. Un grup de cercetători britanici, aflat sub îndrumarea profesorului Rothwell, a demonstrat că o doză minimă (75 mg), utilizată cu regularitate pe o perioada mai lungă, poate să reducă riscul de cancer colorectal cu 24%. De asemenea, diminuează cu 35% mortalitatea persoanelor afectate de cancer la colon.