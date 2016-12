Whatever a fost votat cel mai enervant cuvânt din limba engleză. 40% din cei întrebaţi au declarat că acest cuvânt, care s-ar traduce în română prin mi-e indiferent sau, mai simplu, mă rog, îi irită la maxim. Alte cuvinte şi expresii la fel de enervante sunt like, în traducere îmi place şi you know, în traducere, ştii tu. 20% din adulţi au declarat că nu mai pot suporta aceste cuvinte, deoarece tinerii au ajuns să le folosească în exces.