Cel mai frumos cântec de dragoste din toate timpurile

Piesa “A Million Love Songs”, a grupului Take That, a fost desemnată cea mai frumoasă baladă de dragoste din toate timpurile, în urma unui sondaj realizat în Marea Britanie, de site-ul OnePoll.com. Grupul Take That a lansat această piesă în anul 1992. Cântecul “A Million Love Songs” a fost compus de Gary Barlow pe când acesta avea doar 15 ani.

Pe locul al doilea s-a clasat balada “(Everything I Do) I Do It for You”, interpretată de Bryan Adams, care a petrecut 16 săptămâni în fruntea topului britanic, în 1991. Poziţia a treia a fost ocupată de cântecul “Always”, lansat de rockerii americani din trupa Bon Jovi, în anul 1994. Pe locul al patrulea s-a clasat balada “I Will Always Love You”, interpretată de Whitney Houston, care a făcut parte din coloana sonoră a filmului “Bodyguard”. Piesa “I Don\'t Wanna Miss a Thing” a rockerilor de la Aerosmith a ocupat poziţia a cincea. Cântecul a fost inclus pe coloana sonoră a filmului “Armageddon”. Locul al şaselea a revenit hitului “My Heart Will Go On”, interpretat de Celine Dion, pe coloana sonoră a filmului “Titanic”, iar piesa din 1997 a grupului Savage Garden intitulată “Truly Madly Deeply” a ocupat poziţia a şaptea. Sinead O\'Connor ocupă locul al optulea cu hitul ei din 1990 intitulat “Nothing Compares 2 U”.

Elton John se află pe locul al nouălea cu balada “Your Song”, iar melodia “Unchained Melody” a grupului Righteous Brothers încheie topul 10 al celor mai frumoase cântece de dragoste din toate timpurile.