Cel mai grav accident petrecut la Constanţa în 2007

Circulaţia rutieră pe drumul care leagă Constanţa de Mangalia a fost întreruptă vreme de trei ore, ieri dimineaţă, din cauza unui tragic accident în care au murit patru persoane şi alte trei au fost rănite. Potrivit agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, în jurul orei 06.00, un autoturism marca Ford Fusion rula dinspre Constanţa spre Mangalia, iar în curba din zona Bălţii Hergheliei, şoferul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un microbuz de călători, care circula regulamentar. Mijlocul de transport în comun era condus de Sali Orhan, de 29 ani, din Mangalia, şi efectua curse pe traseul Mangalia - Pecineaga. Potrivit şoferilor aflaţi în trafic la acea oră, Fordul se deplasa cu viteză foarte mare. „ A trecut pe lîngă mine ca un glonte. M-a depăşit şi cred că avea peste 130 km/h. Cînd am ajuns în curbă, Fordul era rupt în două, iar şoseaua era plină de bucăţi din trupurile celor aflaţi în maşină. N-am mai văzut aşa ceva pînă acum”, a declarat Gherghe Ursu, un şofer de tir martor la accident. În urma impactului deosebit de violent, Fordul s-a rupt în două şi toţi cei patru tineri aflaţi în maşină au murit pe loc. Pasagerii au fost practic decapitaţi, iar în primă instanţă identificarea lor a fost imposibilă. Poliţiştii spun că şoferul microbuzului implicat în coliziune s-a ales cu o fractură de tibie şi că a scăpat cu viaţă mulţumită faptului că purta centura de siguranţă. În ceea ce-i priveşte pe pasagerii microbuzului, doar doi dintre ei, Niculina Gheorghiţă, de 47 ani, din Mangalia, şi Mariana Deneş, de 46 ani, din Pecineaga, au suferit multiple traumatisme, pentru care au fost transportaţi la spital. „Identificarea victimelor s-a făcut greu, deoarece doar unul dintre tineri avea documentele de identitate la el. Telefonul altei victime era funcţional, am apelat ultimul număr la care sunase proprietarul mobilului şi am cerut informaţii legate de acesta, în timp ce identitatea celorlalte două victime a fost aflată după tatuaje şi haine, în urma unor discuţii cu rudele acestora”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, prezent la locul accidentului. Oamenii legii au stabilit că şoferul era Vladimir Albu, de 25 ani, nepotul secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Gheorghe Albu, însoţit de Tudor Calotă, de 29 ani, din Constanţa, fiul arhitectului şi consilierului PSD, Dumitru Calotă, Alexandru Manuel Şarpe, de 22 ani, toţi trei din Constanţa şi Simona Elena Văduva, de 24 ani, din Craiova, o tînără aflată în concediu pe litoral. Cercetările au scos la iveală faptul că Fordul nu era înmatriculat. „Autoturismul marca Ford nu mai avea drept de circulaţie, deoarece avea numere de leasing provizorii, expirate din data de 18 iulie 2007, zi în care autovehiculul a fost radiat din oficiu”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa.