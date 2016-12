Cotidianul britanic ”The Guardian” a recomandat, în ediţia de miercuri a secţiunii sale ”Life and Style”, cel mai ieftin prânz: sandvişul de pâine cu pâine, în două variante. Potrivit publicaţiei, sandvişul are 330 de calorii, costă 7,5 pence, este invenţia Isabellei Beeton, potrivit Royal Society of Chemistry şi este denumit ”cel mai ieftin prânz britanic”. Având în vedere că o liră sterlină este echivalentul a 5,09 RON, sandvişul ar costa circa 1,9 bani. Sandvişul este propus în două variante: o felie de pâine prăjită între două bucăţi neprăjite sau o felie de pâine neprăjită între două bucăţi prăjite. Feliile de pâine trebuie să fie cele mai ieftine din comerţ, iar bucata din mijloc poate fi condimentată cu sare şi piper. Totuşi, ”The Guardian” prezintă şi variante mai sofisticate ale sandvişului ieftin: pentru partea din mijloc se poate folosi un tip de pâine mai scump, precum ciabatta sau varianta cu seminţe.