Cel mai important joc pentru CS Volei 2004

Formaţia feminină CS Volei 2004 va susţine astăzi, la Bacău, poate cel mai important joc din istoria de trei ani a clubului. Echipa antrenată de Claudiu Piţigoi şi Doina Ferenţi va întîlni, în deplasare, pe Ştiinţa Bacău, în prima manşă a semifinalelor Cupei României. Gazdele de azi, care sînt şi deţinătoarele trofeului, pornesc net cu prima şansă, iar de acest lucru sînt conştiente şi jucătoarele noastre. “Sincer, nu ne facem speranţe prea mari la acest joc, însă ne dorim să contribuim la spectacolul partidei”, a declarat coordonatoarea Ionelia Poştaru, care a fost completată de “căpitanul” Monica Radu: “Nu mergem neapărat cu gîndul la victorie. Vrem să lăsăm o impresie bună. Jocul de la Bacău este unul pregătitor pentru partida de sîmbătă, cu Penicilina Iaşi, din campionat”. Ceva mai optimist este antrenorul principal Claudiu Piţigoi: “Ştiinţa este o echipă puternică, se bate pentru titlu şi dispune de jucătoare experimentate. La fel cum am făcut-o şi luni, contra lui CSU Gaz Tg. Mureş, ne dorim să facem un joc bun şi, de ce nu, să obţinem chiar victoria”. Ca şi în precedentele două meciuri, antrenorii Claudiu Piţigoi şi Doina Ferenţi se confruntă cu probleme de efectiv. Forentina Chiriac abia şi-a reluat antrenamentele după o entorsă la genunchi, Alexandra Oprişan continuă să acuze probleme la gleznă, iar Alexandra Lieb nu este nici ea refăcută complet, chiar dacă a făcut parte din lot la jocul de luni, cu CSU Gaz Tg. Mureş, din campionat. Constănţencele au atins această fază a Cupei României beneficiind mai întîi de un prim tur liber, pentru ca mai apoi, în sferturi, să treacă, la punctaveraj, de CSM Lugoj (după 3-0 şi 0-3). Ştiinţa Bacău a depăşit în primul tur pe Penicilina Iaşi (3-0 şi 3-0), pentru ca victima din sferturi să fie CSU Gaz Tg. Mureş (3-0 şi 3-0). Partida Ştiinţa Bacău - CS Volei 2004 este programată de la ora 15.00 şi va fi arbitrată de C. Botezatu - C. Oatu. Astăzi se dispută, la Galaţi, şi prima manşă a celeilalte semifinale, CSU Metal - Unic Piatra Neamţ.