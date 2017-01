Cel mai înalt castel de nisip se mută în... Bulgaria

15:54:12 / 29 Iunie 2006

Credeti in visul vostru ,baieti..

De parca ar conta durabilitatea ei atat de mult,in cate alte lucruri total inutile nu se investesco groaza de bani, lucruri cu mult mai efemere ce nu au bucuria daruirii in dansele ,nici muzica valurilor langa..Acesti baieti au avut un vis,chiar au crezut in ceva minunat,si vine un patron ce nu s-a intalnit in viata lui cu poezia,cu arta,fie ea chiar neconventionala ,cerand totul instant...,iaralti sponsori nu au timp de asemenea nimicuri,ca doar sunt mai importante seratele manelist-artistice, expozitiile cu un discret aer de snobism rafinat, impodobit cu mult kitsch frantuzesc sau promovarea cu nesimtire a unei imagini crapate in coltul din stanga sus...Baieti,nu va lasati invinsi,exista o vorba:"Cand esti aproape de varf,mergi incet".Neincrederea celorlalti,prostia lor sunt probele voastre...Credeti in visul vostru...,si poate astfel se vor gasi forte pentru materializarea sa...