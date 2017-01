Cel mai înalt hotel de pe litoralul românesc, scos la vînzare

Hotelul Riviera din nordul staţiunii Mamaia a fost scos la vînzare în schimbul sumei de 20 de milioane de euro. "Ne-am gîndit să vindem hotelul, pentru că noi locuim în Vîlcea şi ne este greu să mergem tot timpul la mare, pentru a ne putea ocupa de această afacere. Cer pe el 20 de milioane de euro, pentru că doar terenul de lîngă hotel are 6.300 de metri pătraţi, iar un metru pătrat de teren în zonă costă peste 2.000 de euro", spune Ion Tudor, proprietarul hotelului. Clasificat la trei stele, hotelul are 230 de camere şi 14 etaje, fiind cea mai înaltă unitate de cazare de pe litoral. "Am cumpărat hotelul la o licitaţie care a avut loc în anul 2002, la care au mai participat George Copos şi Gheorghe Bosînceanu. Am plătit pe el aproape şase milioane de dolari, după care am mai investit în modernizarea lui alte 2,5 milioane de dolari", adaugă Ion Tudor. El susţine că hotelul are, în sezon, un grad de ocupare mediu de peste 60%, o cifră de afaceri de anuală de 2,3 - 2,5 milioane de euro şi un profit de 1,3 - 1,5 milioane de euro.