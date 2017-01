Cel mai înalt ritm de creştere a consumului populaţiei din UE, în România!

România va înregistra în 2009 cel mai înalt ritm de creştere din UE a consumului privat al populaţiei şi al instituţiilor nefinanciare care deservesc gospodăriile. Consumul a fost calculat anticipat la 13,5% şi reprezintă dublul avansului preconizat pentru acest an, potrivit datelor Eurostat. Astfel, consumul gospodăriilor populaţiei ar urma să se majoreze în acest an cu 6,5%, faţă de 2007, la 88,23 miliarde de euro, pentru ca anul viitor să ajungă la 100,15 miliarde de euro. Avansul anticipat pentru România pentru anul viitor va fi cel mai accelerat din UE, în condiţiile în care media celor 27 de state se va situa la 3,89%. În general, statele central şi est-europene care au aderat la UE în 2004 şi 2007 vor consemna ritmuri importante de creştere, însă acestea vor fi, în cele mai multe cazuri, cu mult inferioare celor anticipate pentru acest an, arată datele Eurostat. Pentru acest an, analiştii europeni estimează, pentru statele central şi est-europene devenite membre ale UE în ultimele două valuri de extindere, creşteri cuprinse între 6,5%, în cazul României, şi 24,24%, în cazul Cehiei. Avansuri importante vor consemna şi restul ţărilor din regiune, majorări semnificative fiind consemnate de Polonia (23,26%), Slovacia (18,74%) şi Letonia (18,29%). La nivelul întregii Uniuni Europene, creşterea medie a consumului va fi, în acest an, de 4,65%. Eurostat nu oferă informaţii referitoare la criteriile care au stat la baza acestor evaluări. Datele Comisiei Naţionale de Prognoză arată că, în acest an, consumul final al gospodăriilor va avea o pondere de 75,4% în formarea PIB. Consumul gospodăriilor din România a avut un ritm ridicat de creştere în ultimii ani, ca urmare a majorării veniturilor populaţiei şi a facilitării accesului la credite, situaţie care a trezit îngrijorarea BNR.