Cel mai influent videoclip din istoria muzicii pop

Videoclipul piesei ”Thriller”, interpretată de regretatul Michael Jackson, a fost votat cel mai influent clip din istoria muzicii pop, potrivit rezultatelor unui sondaj organizat pe platforma online MySpace. La sondajul organizat de MySpace au participat peste 1.000 de fani, care au avut de ales dintr-o listă cu 20 de videoclipuri selecţionate de critici din industria muzicală. Videoclipul piesei ”Thriller”, despre care se spune că a desfiinţat graniţele dintre muzică şi cinema, a obţinut 15,2% din totalul voturilor exprimate. Pe poziţia a doua s-a situat videoclipul piesei ”Here It Goes Again”, un hit din 2006 al grupului OK Go, care a obţinut 11,7% din voturi. Podiumul a fost completat de videoclipul cântecului ”Baby One More Time”, lansat în 1998, de cântăreaţa americană Britney Spears, care a întrunit 11,2% din voturi. Topul a fost completat de videoclipurile pieselor ”Take on Me” (A-Ha - 8,6%), ”Hurt” (Johnny Cash - 7,6%), ”Bohemian Rhapsody” (Queen - 5,6%), ”Around the World” (Daft Punk - 5,4%), ”Weapon of Choice” (Fatboy Slim - 4%), ”Sledgehammer” (Peter Gabriel - 3,7), ”Sabotage” (Beastie Boys - 3,5%).