Extraterestrul din franciza ”Alien” a fost desemnat cel mai înspăimântător personaj de film din toate timpurile, potrivit unui sondaj realizat recent de revista britanică ”Radio Times”. Înspăimântătoarea creatură a apărut pentru prima dată pe marele ecran în primul film din seria ”Alien”, în 1979, într-o scenă în care a ieşit din pieptul personajului interpretat de John Hurt. Pe locul al doilea în acest top se află armata de schelete din filmul ”Jason and the Argonauts” (1963). Podiumul este completat de spiritul malefic din filmul ”Creatura / The Thing” (1982).

Doar două personaje malefice din epoca modernă se află în Top 10 - Dementor din filmele francizei ”Harry Potter” şi Pale Man din ”Labirintul lui Pan” (2006). Topul 10 al celor mai înspăimântătoare creaturi de film din toate timpurile este completat de Freddy Kruger (”Coşmar pe Elm Street / A Nightmare On Elm Street”), pe locul al patrulea, rechinul din ”Fălci / Jaws”, vampirul din ”Dracula”, monstrul din ”Godzilla”, Pale Man din ”Labirintul lui Pan”, Dementor din franciza ”Harry Potter” şi păpuşa Chucky din ”Jucăria / Child's Play”.

Alte creaturi de film terifiante care nu au intrat în Top 10 au fost Jabba the Hutt din ”Războiul stelelor / Star Wars”, robotul malefic din ”Terminator” şi dinozaurul Tyrannosaurus Rex din ”Godzilla”.