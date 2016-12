Cel mai longeviv cuplu din lume

În vremurile de astăzi, când tot mai puţine căsnicii trec proba timpului, un cuplu indian sfidează pur şi simplu lumea şi se laudă cu 87 de ani de căsnicie! Karam are 107 ani, iar Katari, 100 de ani. Au opt copii şi 28 de nepoţi şi se pregătesc să intre în Guinness Book, mariajul lor având cinci ani în plus faţă de un alt cuplu care deţine actualmente recordul mondial de cea mai longevivă căsnicie. Cuplul şi-a dezvăluit, de curând, reţeta care i-a asigurat longevitatea. Soţii s-au ghidat după câteva reguli simple în convieţuirea lor şi cred că tocmai acestea au fost cheia succesului căsniciei şi i-au făcut să trăiască atât de mult şi de bine. ”Să ai grijă de celălalt şi să te bucuri împreună cu jumătatea ta este cheia succesului unei căsnicii”, crede cuplul indian. ”Unul dintre trucurile mele este să o fac pe Katari să râdă. Îmi place să glumesc cu ea şi să o fac să zâmbească. A fi vesel este felul meu de a fi romantic”, a mărturisit Karam. ”Mi s-a spus că râsul îţi prelungeşte viaţa... soţia mea este încă în viaţă, aşa că am muncit ceva! O iubesc atât de mult şi mi-aş dori să trăiesc încă 80 de ani împreună cu ea”, mai spune bărbatul.

Şi Katari s-a confesat la rândul ei. ”Când eram tânără, obişnuiam să îi pregătesc mese proaspete în fiecare seară. Suntem vegetarieni, aşa că aduceam mereu hrană proaspătă, ca să mă asigur că mănâncă sănătos. Sănătatea este foarte importantă şi am ţinut neapărat să am grijă de el, ca să îmbătrânim împreună. Unii spun că asta a ţinut!”, a afirmat femeia. Din India, cuplul s-a stabilit cu toată familia în Marea Britanie. În luna noiembrie, longevivul cuplu îşi va aniversa zilele de naştere sub auspiciile primarului din Bradford şi mai mulţi membri ai comunităţii locale vor veni la aniversările lor.