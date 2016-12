Cel mai lung concert individual, la Paris

Muzicianul canadian Gonzales a fost inclus în Guinness Book, după ce, în noaptea de duminică spre luni, la Paris, a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung concert individual - 27 de ore, 3 minute şi 44 de secunde. La finalul concertului său, Gonzales, care a stabilit acest nou record mondial cîntînd în timp ce se acompania la pian, şi-a primit premiul, în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.00 a.m., din mîinile lui Frank Chambers, reprezentantul Guinness Book, pe scena micului teatru Ciné 13 din Paris, care numără doar 120 de locuri.

Gonzalas, un canadian în vîrstă de 37 de ani, pe numele său real Jason Beck, a doborît recordul stabilit în decembrie 2008 de indianul Prasanna Gudi, care a cîntat muzică indiană tradiţională (raga) timp de 26 de ore şi 12 minute. Cele 27 de ore de concert au fost împărţite în tranşe de trei ore, separate de pauze de 15 minute. Gonzales, născut în Montreal, dar locuind la Paris, a alcătuit pentru această ocazie o listă de 300 de cîntece, începînd cu celebra “Summertime” de George Gershwin şi ajungînd la “Baby One More Time” a lui Britney Spears. În listă au mai fost incluse compoziţii proprii, dar şi “Oda bucuriei” de Beethoven, dar şi piesa “Eye of the Tiger”, inclusă pe coloana sonoră a filmului “Rocky III”. Gonzales şi-a a lansat cel de-al şaselea album, intitulat “Soft Power”, în 2008. Acest muzician canadian este şi un renumit producător, orchestrator, dar şi coautor al unor albume pentru Feist, Jane Birkin şi Philippe Katerine.

Un alt record a fost omologat, luni, de Guinness World Records la Bucureşti. Este vorba despre cea mai mare pungă de hîrtie reciclată, pentru a cărei realizare s-a lucrat cinci zile şi s-au consumat 70 de kilograme de hîrtie. Punga de hîrtie reciclată a fost realizată de reprezentanţii unui lanţ de magazine, care şi-au propus să contribuie la crearea unei conştiinţe ecologiste în rîndul consumatorilor români, determinîndu-i să renunţe la pungile de plastic de unică folosinţă. Raymond Marshall, specialist al Guinness World Records, a confirmat că punga, cu o înălţime de peste 6,6 metri şi lăţime de 4,18 metri, este cea mai mare pungă de hîrtie reciclată din lume. Potrivit statisticilor, românii folosesc anual peste cinci miliarde de pungi de plastic. O pungă de plastic este folosită timp de aproximativ 20 de minute, dar se degradează în circa 400 sau chiar 500 de ani.