Un cerb, botezat Împăratul Exmoor, care are 2,7 metri înălţime şi peste 136 kilograme, este cel mai mare animal sălbatic din Marea Britanie. Sezonul anual de împerechere este în toi, iar cerbul a fost văzut lîngă graniţa dintre Devon şi Somerset, de autorităţile locale şi identificat drept un exemplar de-a dreptul magnific al acestei specii. “Cerbii roşii sînt cele mai mari animale terestre care trăiesc la ora actuală”, a declarat Peter Donnelly din Dulverton, care are mulţi ani de experienţă în managementul căprioarelor sălbatice. “Căprioarele sălbatice din Parcul Natural Exmoor sînt mai mari decît cele din Scoţia, datorită dietei acestora, iar acesta este un exemplar foarte frumos. Este mare şi puternic”, a mai spus Donnelly. “Ar trebui influenţat să se împerecheze şi sub nicio formă nu trebuie vînat sau împuşcat”, a adăugat Peter Donnelly.

Împăratul Exmoor este ameninţat de vînătorii de trofee care şi-ar putea dori să obţină cel mai mare animal din Marea Britanie. În ultimele săptămîni, doi cerbi mari din Parcul Exmoor au fost împuşcaţi pe proprietatea lui Richard Caring, care a oferit şi o recompensă de 15.000 de lire sterline pentru omorîrea celor două animale.