Cel mai mare centru FIV

Capitala ţării găzduieşte cel mai mare centru de fertilizare in vitro (FIV) din ţară, potrivit specialiştilor el fiind dotat cu aparatură performantă, similar celei din centrele europene. Echipa medicală este formată din specialişti de renume în domeniul medical, ei având o vechime de 14 ani în domeniul fertilizării in vitro. Centrul are o suprafaţă de 1.800 de metri pătraţi şi are în alcătuire centrul de FIV şi Clinica Medicală. Unitatea are 13 cabinete medicale pe următoarele specialităţi: obstetrică-ginecologie, imagistică medicală, ecografie 4D, endocrinologie, urologie, dermato-venerologie, medicina muncii, medicină internă, cardiologie, neurologie, psihiatrie/psihologie, boli infecţioase, hematologie, diabet şi boli de nutriţie, kinetoterapie, anestezie şi terapie intensivă şi chirurgie. Centrul FIV cuprinde un cabinet de monitorizare şi întocmire a documentaţiei necesare procedurii medicale şi patru rezerve perfect utilate.