Cel mai mare curs de resuscitare din lume. Intrăm în Cartea Recordurilor?

România are toate șansele să bată recordul la organizarea celui mai mare curs de resuscitare din lume, cu cei mai numeroși participanți - minimum 11.900. Asociația Societatea de Salvare București și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) vor organiza luna viitoare, pe Arena Națională, acest curs de resuscitare. ”Dacă nu or să fie 12.000 (de oameni - n.r.) și or să fie 11.800, chiar dacă nu va fi record Guinness, pentru noi va fi un record, iar pentru București va fi un avantaj. Numărul minim de participanți ca să poată fi stabilit un record este de 11.900. Noi nu urmărim în primul rând recordul, urmărim să educăm cât mai mulți oameni în domeniul resuscitării”, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, președintele Asociației Societatea de Salvare București, Cristian Grasu, citat de Agerpres. Precedentul record a fost stabilit pe 17 septembrie 2013, în Germania, unde 11.840 de cursanți au învățat simultan procedurile de resuscitare. Potrivit lui Grasu, evenimentul de la București va avea loc în contextul împlinirii a 110 ani de la înființarea Ambulanței. Serviciul de Ambulanță București-Ilfov este Societatea de Salvare din București din 1906, care a fost prima salvare din statul român și a fost înființată pe 28 iulie 1906. Cursanții vor învăța evaluarea unui pacient, recunoașterea stopului cardio-respirator, compresiile toracice și ventilația, la sesiunea de resuscitare urmând să participe minimum 600 de instructori. Alături de personalul medical, fiecare participant va aplica pe un manechin procedura standard de 30 de compresii cardiace și două insuflări pulmonare. Performanța cursanților va fi atestată ca record mondial de specialiștii Guinness World Records. În acest sens, un reprezentant GWR va fi prezent pe Arena Națională, în ziua evenimentului. Înscrierea participanților la eveniment se face pe www.recordpentruviata.ro, iar primele 12.000 de persoane înscrise vor fi alertate de fiecare dată când un om va fi în stop cardio-respirator în apropierea lor.