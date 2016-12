Cel mai mare eşec cinematografic din ultimii cinci ani

Filmul „All the King\'s Men / Toţi oamenii regelui”, în care Sean Penn deţine rolul principal, s-a situat pe primul loc în topul celor mai mari eşecuri cinematografice din ultimii cinci ani alcătuit de „Forbes”. În 2006, versiunea cinematografică a romanului scris de Robert Penn Warren părea să fie un proiect care va avea succes. Studiourile Sony au obţinut semnăturile actorilor Sean Penn şi Kate Winslet pentru a juca în film. Sean Penn, cunoscut pentru curajul de a-şi face publice convingerile politice, era considerat interpretul cel mai potrivit pentru a-i da viaţă personajului Huey Long, un politician radical şi populist din statul american Louisiana. James Gandolfini, starul din serialul The Soprano`s / Clanul Soprano”, şi Jude Law au semnat şi ei pentru acest proiect cinematografic, iar Steven Zaillian, autorul scenariilor unor filme de succes, precum „Schindler`s List / Lista lui Schindler” şi Mission Impossible / Misiune: Imposibilă”, a semnat scenariul şi regia acestui lungmetraj. Însă, ceva nu a funcţionat. Cronicile pentru acest film au fost teribil de dure. Nici încasările nu au fost strălucitoare. Filmul a vândut bilete în valoare de doar nouă milioane de dolari pe plan mondial, deşi a avut un buget de 55 de milioane de dolari. Cu alte cuvinte, filmul nu a reuşit să recupereze aproximativ 84% din cheltuielile de producţie. Aceste rezultate au plasat filmul „All The King\'s Men / Toţi oamenii regelui” şi pe actorul Sean Penn în fruntea clasamentului celor mai mari eşecuri cinematografice din ultimii cinci ani.

Pentru a alcătui acest top, experţii revistei „Forbes” au analizat acele filme în care au jucat actori de renume, Sean Penn, Eddie Murphy sau Mike Myers, dar care nu au reuşit să obţină încasări suficiente pentru a-şi acoperi cheltuielile de producţie. Datele referitoare la încasări şi bugetele estimate au fost oferite de Box Office Mojo şi de IMDB. În privinţa încasărilor, „Forbes” a luat în calcul doar veniturile obţinute din vânzările de bilete în sălile de cinematograf, nu şi pe cele rezultate din vânzările de DVD-uri sau ale drepturilor de televiziune. Nu au fost incluse nici costurile de publicitate, care reprezintă adeseori o treime din bugetul unui film. Starurile nu sunt întotdeauna vinovate de eşecul unui film. De cele mai multe ori, filmele nu au succes din cauza unor probleme organizatorice, ce apar pe parcurs. Cu toate acestea, actorul principal reprezintă imaginea oficială a filmului şi acesta va trebui să încaseze criticile dure atunci când pelicula în care joacă nu are succes.

Dennis Quaid s-a situat pe locul al doilea cu filmul „The Express”, din 2008, despre primul jucător de culoare câştigător al Heisman Trophy, ce a avut încasări de zece milioane de dolari, pentru un buget de 40 de milioane de dolari, nereuşind să recupereze 75% din totalul bugetului de producţie. Filmele despre competiţiile sportive din liceele americane arareori pot avea succes în afara SUA. Însă, ocupantul locului al treilea, „Stay / Rămâi cu noi”, nu poate să invoce această scuză. Avându-i în distribuţie pe Ewan McGregor şi pe Naomi Watts, filmul ar fi trebuit să fie un thriller psihologic intens. În plus, pelicula a beneficiat de prezenţa regizorului Marc Foster, cunoscut pentru „Finding Neverland / În căutarea Tărâmului de Nicăieri” şi „Monster\'s Ball / Puterea dragostei”. David Benioff, scenaristul filmului a avut anterior succes cu pelicula „Troia”. Cu toate acestea, o acumulare de talente nu poate să salveze un film, ce a avut încasări de opt milioane de dolari pe plan mondial, la un buget de producţie estimat la 50 de milioane de dolari. Filmul nu a reuşit să recupereze aproximativ 73% din cheltuielile de producţie.

Clasamentul Forbes este completat, în ordine, de filmele „Grindhouse”, care nu şi-a recuperat investiţia în procent de 63%, „magine That”(58%), „The Fountain / Fântâna” (54%), „The Invasion / Invazia” (50%), „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / Asasinarea lui Jesse James de către laşul Robert Ford” (50%), „Walk Hard: The Dewey Cox Story / Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox” (40%), „The Love Guru / Gurul dragostei” (34%), „School for Scoundrels / Clasa de tăntălă” (31%), „Land of the Lost” (30%), „Meet Dave / Ţi-l prezint pe Dave” (17%), „Aeon Flux” (16%) şi „The Producers / Producătorii” (16%).