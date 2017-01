Cel mai mare eveniment outdoor de modă din România va avea loc la Mamaia

La Mamaia, pe 19 iulie, va avea loc cel mai mare eveniment outdoor de modă şi muzică din România. Este vorba despre „Moda e musica sotto le stelle\", spectacol de modă italiană haute-couture, care se va desfăşura în Piaţa Cazinoului. După Bucureşti (2006) şi Sibiu (2007), a venit rîndul staţiunii Mamaia să găzduiască evenimentul, ajuns la cea de-a treia ediţie. Cu acest prilej, vor avea loc nu doar defilări de modă, ci şi momente artistice şi muzicale, pe gustul publicului prezent în zona Cazino şi al celor 500 de VIP-uri care vor avea rezervată o zonă special amenajată.

În cadrul evenimentului „Moda e musica sotto le stelle\", vor fi prezentate colecţiile a şase creatori importanţi ai modei italiene haute-couture. Manifestarea va aduce în atenţie şi colecţia unei tinere stiliste din România, care va prezenta o rochie deosebită, a cărei valoare depăşeşte suma de 60.000 de euro.

Manifestarea, sub copyright ADV Communication, este realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Constanţa, instituţie recunoscută pentru capacitatea de a organiza şi de a propune evenimente la cel mai înalt nivel. Evenimentul are drept co-producător Televiziunea Română şi se desfăşoară sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti, al Asociaţiei Unimpresa România, al Camerei de Comerţ Italiene pentru România, al Regiunii Lazio, Sviluppo Lazio şi Alta Roma.