Cel mai mare festival muzical din lume, BBC Proms

Unii dintre cei mai valoroşi artişti ai momentului, Maxim Vengerov, Claudio Abbado sau Daniel Barenboim, vor urca pe scena celui mai mare festival de muzică clasică din lume, BBC Proms, ce începe astăzi şi are programate circa 90 de concerte. Printre evenimentele festivalului, ajuns la sezonul 113, se numără un recital al violonistului Maxim Vengerov, cu Viola Tango Rock Concerto, de Benjamin Yusupov, dar şi apariţii ale dirijorului Claudio Abbado, pianistului şi dirijorului Daniel Barenboim şi ale sopranei Anna Netrebko. Fanii operei se vor putea delecta cu o montare a “Macbeth” de Verdi, dirijată de Vladimir Jurowski, pe 24 iulie, dar şi cu “Gotterdammerung” de Wagner, cu soprana Christine Brewer în rolul principal, sub bagheta lui Wagnerite Donald Runnicles (12 august).

Potrivit obiceiului, vor susţine concerte şi orchestre invitate, San Francisco Symphony, Boston Symphony sau Leipzig Gewandhaus, dar şi Vienna Philharmonic (3 septembrie) şi Royal Concertgebouw (24 august), ambele cu simfonii de Bruckner. Pentru a comemora 80 de ani de cînd BBC organizează Promenade Concerts (Proms), cîteva dintre concertele programate în acest an vor include lucrări ce au avut premiera mondială sau britanică pe scenele festivalului. Printre acestea se numără Simfonia a-VII-a de Şostakovici, în interpretarea National Youth Orchestra of Great Britain (pe 4 august) şi Concertul de pian pentru mîna stîngă de Ravel (pe 20 iulie), în interpretarea BBC National Orchestra of Wales, iar solist va fi Roger Muraro.

Festivalul îi aniversează şi pe Elgar, Sibelius şi Grieg, iar una dintre teme va fi modul în care au fost prelucrate muzical operele lui Shakespeare. Pe lîngă “Macbeth”, spectatorii evenimentului vor avea ocazia să asculte şi West Side Story - Dansurile Simfonice ale lui Bernstein, inspirate din “Romeo şi Julieta”. Proms începe astăzi cu o reprezentaţie a concertului pentru violoncel de Elgar, cu BBC Symphony Orchestra, dirijată de Jiri Belohlavek. Solistul Paul Watkins a împrumutat un instrument Stradivarius pentru această ocazie, de la Academia Regală de Muzică. Academia nu a dezvăluit valoarea instrumentului, deşi la licitaţie s-ar putea vinde cu trei sau patru milioane de dolari. Evenimentul se încheie pe 8 septembrie cu un concert în care va cînta şi soprana rusă Anna Netrebko, fragmente din Bellini, Lehar şi Strauss.