Cel mai mare focar de toxiinfecţie alimentară înregistrat, vreodată, la Constanţa

Spitalul de Boli Infecţioase se confruntă cu o situaţie neobişnuită, deoarece numai în două zile au ajuns la această unitate sanitară 67 de persoane suferind de toxiinfecţie alimentară. Pacienţii provin din tabăra pentru copii “Delfinul” din Năvodari şi sînt din diferite colţuri ale ţării. Primul grup de 47 de pacienţi a ajuns la spital duminică după-amiaza, acuzînd dureri de stomac, febră, vărsături. “La mine au ajuns 35 de copii cu vîrste cuprinse între 5 şi 14 ani care aveau simptomele unei toxiinfecţii alimentare. Toţi aveau febră mare, vărsau şi prezentau o stare toxică. Starea acestora s-a ameliorat simţitor după ce am administrat medicaţia”, a declarat dr. Consuela Marcaş de la Spitalul de Boli Infecţioase. Numărul prezentărilor a continuat cu adulţii. “Au ajuns 12 persoane. Şase aveau vîrste cuprinse între 14 şi 18 ani, iar şase erau profesori. Aveau febră, scaune diareice şi vărsau”, a declarat dr. Irina Magdalena Dumitru, din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase. De asemenea, ieri s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecţioase alte 10 persoane care au necesitat internarea. “Ne aşteptăm să mai ajungă pacienţi la noi. Credem însă că boala nu se va mai manifesta la fel de dur în cazul acestora, deoarece, pe măsură ce varsă germenul care a provocat toxiinfecţia alimentară este eliminat”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. Infecţioniştii susţin că zilele acestea numărul de internări a crescut simţitor şi de aceea a fost nevoie ca unii dintre pacienţi să stea chiar şi cîte doi în pat. “Unii dintre copiii de la tabăra de la Năvodari, care erau din Bucureşti, au solicitat să stea cîte doi în pat. Este adevărat că a fost foarte aglomerat, deoarece în două zile s-au internat mai mult cu 50 de persoane decît sîntem obişnuiţi. Am externat pacienţii care se simţeau mai bine şi am făcut loc celor care vin din focarul de toxiinfecţie de la Năvodari. În ceea ce priveşte medicamentele, am cerut suplimentarea stocului, ca să fim siguri că vom avea tot ce este necesar”, a declarat dr. Rugină. Ieri seară, alţi opt copii care acuzau dureri de stomac, stări febrile şi greaţă au ajuns în Urgenţa Spitalului de Boli Infecţioase.

Departamentul de Control al Guvernului verifică tabăra de la Năvodari

Managerul unităţii sanitare împreună cu doi pediatri, au fost, ieri, la punctul de prim ajutor de la tabără şi au consultat toţi copiii care se simţeau rău. De asemenea, o echipă de medici din cadrul ASP, DSVSA şi ISS a mers la tabără şi a recoltat probe de la bucătăria şi cofetăria unde copiii au mîncat. Conducerea ASP a aflat că toţi cei din tabără au mîncat macaroane cu şuncă şi caşcaval, tocăniţă de cartofi, ciorbă de fasole şi prăjituri. Grupul de control a verificat amănunţit cantina şi bucătăria, însă, deocamdată, nu poate spune care dintre alimente a stat la baza apariţiei acestui focar. “Credem că este vorba despre salmonella şi bănuim mîncarea care a fost servită sîmbătă, adică tocăniţă, macaroane, ciorbă. Există o suspiciune că s-ar fi găsit în produsele lactate de la cofetărie şi nu excludem nici ipoteza să fie un microb provenit de la un purtător”, a declarat directorul DSVSA, dr. Grigore Mertoiu. Atît reprezentanţii ASP, DSV şi ISS, cît şi cadrele medicale spun că este pentru prima dată cînd se confruntă cu o astfel de situaţie. “Focare de toxiinfecţie alimentară apar mai tot timpul. Chiar în acest moment, se află în spital nouă persoane care provin din diferite focare, însă niciodată nu am avut 57 de pacienţi dintr-un singur focar”, a declarat dr. Rugină. Totuşi, acesta nu este primul focar de toxiinfecţie alimentară izbucnit în tabăra de la Năvodari. Anul trecut, 13 copii au ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase, după ce au mîncat la cantina taberei. Controlul medicilor de la ASP şi ISS scosese la iveală, atunci, pui care se plimbau prin cantină şi condiţii improprii de refrigerare a alimentelor. Conducerea taberei susţine că foarte mulţi copii şi profesori au mîncat şi în afara cantinei şi sînt de părere că este posibil ca toxiinfecţia alimentară să fi apărut din cauza alimentelor consumate în Năvodari. Cum încă nu se ştie din ce cauză s-au îmbolnăvit atîtea persoane, Departamentul de Control al Guvernului (DCG) verifică modul în care autorităţile şi-au îndeplinit obligaţiile în situaţia de la tabăra din Năvodari. Astfel, şeful Departamentului de Control al Guvernului, Emanoil Neguţ, a mers duminică la Năvodari şi a efectuat un control în tabără. Mai mult decît atît, pentru înlăturarea suspiciunilor, toate unităţile de alimentaţie publică din preajma taberei vor fi verificate. Totodată, şeful DCG a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale să verifice respectarea criteriilor de autorizare şi clasificare a taberei. Totodată, s-a dispus închiderea şi igienizarea spaţiului unde se depozitează şi se pregătesc alimentele, iar persoanele cazate vor primi, în acest interval, pachete cu hrană rece.