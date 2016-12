Cel mai mare poligon privat indoor, la Constanţa

Firma de pază Zip Escort va inaugura luni, la ora 15.00, cel mai mare poligon privat indoor de tir sportiv şi agrement din ţară, situat în Constanţa, în zona sensului giratoriu de la intersecţia străzii Nicolae Filimon cu b-dul Aurel Vlaicu, la acest eveniment fiind invitat şi Radu Mazăre, primarul Constanţei. Poligonul, cu opt linii de tragere şi un aliniament situat la 25 de metri, este destinat iubitorilor de tras cu arma, fiind deschis persoanelor cu vârsta peste 18 ani. De asemenea, pot trage cu arme neletale şi copiii între 14 şi 18 ani, dar numai dacă sunt însoţiţi de părinţi. Cel mai ieftin pachet de servicii costă 75 de lei (constă din închirierea unei linii de tragere, a unei arme şi a 15 cartuşe), iar cel mai scump 250 de lei (se trag 100 de cartuşe). Se poate trage cu pistolul (Glock, Beretta etc.) sau cu puşca cu alice, cu aer comprimat. Există un protocol foarte strict de accesare a poligonului: nu vor fi acceptate persoane sub influenţa alcoolului sau cu probleme psihice, iar accesul în poligon se va face sub atenta îndrumare a unui instructor. Accesul se face doar în urma unei programări. „Poligonul este un vis împlinit pentru directorul nostru, Iulian Radu. Este cel mai mare şi mai modern poligon privat din România, dotat după standardele şi omologările internaţionale. Doritorii pot veni şi cu arma proprie, dacă este autorizată, sau cu muniţia proprie, dacă este procurată din comerţ”, a precizat Mihai Radu, managerul poligonului. Cele opt linii automate sunt reglabile, la 8, 10, 15, 20 sau 25 de metri. „Din 2014 vom organiza şi competiţii sportive. Dorim să atragem sportivi la poligonul nostru, mai ales că Federaţia Română de Tir ne-a sprijinit din punct de vedere logistic pentru amenajarea poligonului”, a declarat Elena Lepădatu, directorul de marketing al noului poligon de tragere din Constanţa. Suma investită de Zip Escort se ridică la aproximativ un milion de euro. La finalul conferinţei de presă de ieri, în care a fost anunţată deschiderea oficială de luni, jurnaliştii prezenţi şi-au exersat talentele de pistolar!