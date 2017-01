Cel mai mare Program Naţional de Educaţie Non-Formală, derulat la Constanţa

Pe litoralul Mării Negre, în perioada 17 iunie - 15 septembrie 2007, Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) va derula Programul Naţional de Educaţie Non-formală în domeniul tineretului, unul dintre cele mai de anvergură desfăşurate pînă acum în România. Astfel, Universitatea de Vară - Ediţia a V-a - îşi deschide porţile pentru cei 650 de cursanţi, elevi, studenţi, tineri defavorizaţi, tineri din mediul rural, voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale pentru tineret (ONGT), tineri din casele pentru copii etc. Potrivit reprezentanţilor ANSIT, programul este conceput ca un pachet integrat de servicii de training, fiind structurat pe zece module vizînd teme de interes pentru tineri: orientare vocaţională - două module, lucru în echipă, managementul programelor şi proiectelor, comunicare, leadership, management organizaţional, negociere, managementul marketingului şi management financiar. Cursurile vor fi susţinute de traineri absolvenţi ai Programului „Training of Trainers” - program finanţat de ANSIT. Vor participa, de asemenea, şi specialişti ANSIT şi ai unor instituţii publice şi organisme neguvernamentale cu care ANSIT are încheiate acorduri de parteneriat, reluîndu-se astfel cooperarea ANSIT - ONGT-uri pe principiul stimulării voluntariatului. ANSIT îşi atinge astfel target-ul principal, sprijinind tînăra generaţie în dobîndirea de abilităţi, deprinderi, cunoştinţe elementare, necesare în vederea integrării cu succes în societatea românească contemporană. Activitatea ANSIT urmează priorităţile stabilite prin capitolul 21 al programului de Guvernare „Politica privind susţinerea tinerei generaţii”, avînd ca obiective creşterea autonomiei tinerilor, implicarea lor în viaţa publică, educaţia şi formarea profesională continuă, prevenirea criminalităţii în rîndul tinerilor, susţinerea familiilor formate din tineri. Detaliile privind înscrierea în cadrul acestui program de Educaţie Non-Formală sînt publice şi pot fi accesate pe site-ul oficial al instituţiei www..ansitromania.ro, în Broşura UV 2007.