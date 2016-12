Oamenii de ştiinţă de la Observatorul de pe muntele Paranal din Chile au anunţat că au reunit semnalele de la patru dintre cele mai puternice telescoape ale acestui observator pentru a crea cel mai mare telescop virtual din lume. „Am reuşit să finalizăm procesul de reunire, după aproape un an de teste. Pentru prima dată, am putut să folosim ştiinţific acest nou instrument şi putem să spunem că funcţionează”, a declarat Jean-Philippe Berger, astronomul aflat la conducerea acestui proiect. Pe muntele Paranal, la o altitudine de 2.635 de metri în deşertul Atacama, se găsesc patru mari telescoape optice înalte de 30 de metri, echipate cu oglinzi cu diametre de opt metri, alcătuind un VLT (Very Large Telescope). Astronomii au reuşit să reunească semnalele cu ajutorul unei metode care se numeşte interferometrie, care combină lumina celor patru telescoape într-una singură, cu o rezoluţie mai mare. Oamenii de ştiinţă dispun de acum înainte de un instrument care le permite să conteze pe echivalentul unei oglinzi cu un diametru de 130 de metri. „Vom putea să vedem suprafeţele stelelor, inclusiv obiecte şi corpuri pe care nu le-am văzut niciodată în trecut, precum stele mai tinere sau galaxii”, a explicat Jean-Philippe Berger. Observatorul Paranal dispune de două reţele de telescoape optice: primul cu oglinzi de opt metri, iar al doilea, mai mic, cu oglinzi de 1,8 metri, deja unificate prin aceeaşi metodă în 2010.