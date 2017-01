Cel mai mare vapor RoRo din UE, construit la Mangalia

CONSTRUCȚIE FINALIZATĂ Poate nu excelăm la multe lucruri, dar la capitolul construcție de nave nu putem să ne plângem. Se poate spune că șantierele navale românești au de lucru, din moment ce primesc mai multe comenzi în fiecare an. În plus, muncitorii șantierului naval din Mangalia se pot mândri că au contribuit la construcția celui mai mare vapor de transport autovehicule produs în Uniunea Europeană. Este vorba despre nava „Hoegh Joddah“, aparținând unui armator norvegian. Vasul poate transporta peste 6.500 de automobile, are lungimea totală de aproape 200 de metri și o lățime de 32,26 de metri. Construcția navei a început la sfârșitul anului trecut și a durat aproape 10 luni.

MÂNDRIA OFICIALILOR La ceremonia care a marcat finalizarea construcției au fost prezenți mai mulți oficiali români și coreeni, în frunte cu premierul Victor Ponta și Excelența sa Park Hyo-Sung, ambasadorul Republicii Coreea de Sud la București. Și reprezentanții armatorului au fost prezenți, declarându-se foarte mulțumiți de munca românilor. În timpul discursului său, premierul Ponta a mulțumit, în numele Guvernului, companiei care administrează șantierul naval din Mangalia, pentru locurile de muncă pe care le creează. În plus, el a spus că este foarte bucuros pentru că un proiect de asemenea anvergură a fost finalizat în România. „Sunt foarte mândru să văd că cea mai mare navă de acest tip produsă în Europa pleacă de la Mangalia și trebuie să dezvoltăm o tradiție de construcție a navelor”, a afirmat Ponta. După ce și-au susținut discursurile, oficialii au pornit într-un tur al navei, ce a durat aproape jumătate de oră. Botezul vaporului va avea loc, astăzi, în cadrul unei ceremonii la care vor participa reprezentanți ai armatorului și ai șantierului. Lansarea la apă va avea loc în septembrie, atunci când vaporul va efectua primele curse în Germania.