Cercetătorii de la compania IBM au prezentat, miercuri, cel mai mic film din lume, o operă revoluţionară realizată cu ajutorul unui microscop foarte puternic, care arată mişcarea unor atomi măriţi de aproximativ 100 de milioane de ori. Acest scurtmetraj, care durează aproximativ 1 minut şi 30 de secunde, este intitulat ”A Boy and His Atom” (Un băiat şi atomul lui). Filmul, care prezintă povestea unui mic personaj care se joacă cu un atom, imitându-i mişcările, dansând şi sărind, reprezintă, de fapt, o altă metodă pedagogică de explicare a ştiinţei. ”Să filmezi, să poziţionezi şi să fasonezi atomi pentru a crea un film de animaţie original reprezintă o ştiinţă precisă şi complet nouă”, a explicat Andreas Heinrich, cercetător la IBM Research. Pentru a realiza acest film, atomii au fost deplasaţi cu ajutorul unui microscop special construit în urmă cu câţiva ani de IBM, o invenţie care le-a adus inventatorilor săi premiul Nobel. Instrumentul este primul care permite oamenilor de ştiinţă să vadă lumea infinit de mică, până la nivelul atomilor, a explicat Christopher Lutz, cercetător la IBM. Aparatul nu seamănă cu un microscop tradiţional, întrucât el cântăreşte două tone şi funcţionează la o temperatură de -268°C. Instrumentul permite mărirea obiectelor plasate pe lamela sa de 100 de milioane de ori. Posibilitatea de a controla temperatura, presiunea şi vibraţiile la un nivel foarte precis face ca laboratorul de cercetare al IBM să fie unul dintre puţinele locuri din lume în care atomii pot fi deplasaţi cu o astfel de precizie, a adăugat Lutz. Aparatul foloseşte un ac extrem de fin, pe o suprafaţă din cupru, pentru a atrage sau pentru a respinge atomii şi moleculele, până într-un loc bine precizat. Filmul ”A Boy and His Atom” a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness şi este considerat cel mai mic film de animaţie din lume, potrivit IBM.