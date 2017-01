Cel mai mic impozit pe venit, dar şi cele mai mici încasări din UE

România are cel mai redus nivel de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, de 16%, precum şi unul din cele mai mici impozite pentru profitul companiilor, tot de 16%, însă şi cea mai scăzută pondere în PIB a încasărilor bugetare, arată raportul din 2008 \"Taxation trends in the European Union\" („Tendinţele taxelor în UE”). Cifrele existente în raportul alcătuit de Directoratul pentru Taxe şi Uniune Vamală al Comisiei Europene şi de Eurostat arată, prin comparaţie, că România aplică cel mai scăzut impozit asupra veniturilor persoanelor fizice, de 16%, iar cele mai mari taxe din Europa asupra veniturilor populaţiei, de 59%, sînt impuse în Danemarca. Media impozitului pe veniturile persoanelor este de 38,7% în cadrul UE, neschimbată din 2006. În zona euro, media impozitului pe veniturile persoanelor este de 40,24%. În afară de România, doar Slovacia mai aplică un impozit de sub 20% asupra veniturilor persoanelor, acesta fiind de 19%. Bulgaria impozitează veniturile personale cu 24%. Ţările nordice şi cele din Benelux au cele mai ridicate niveluri de taxare pe venitul persoanelor fizice, de peste 50%. Astfel, după Danemarca, cu 59%, urmează Suedia, cu 56,55%, Olanda, cu, 52%, Finlanda, cu 50,46%, şi Belgia, cu 50%. În ce priveşte impozitele aplicate pe profitul companiilor, ţările din UE au tendinţa de a le reduce, în 2008 înregistrîndu-se o scădere de 0,9% faţă de anul anterior. Media în cadrul UE este de 23,59%, în timp ce în zona euro, aceasta se situează la 26,45%. Şapte dintre statele membre au redus, anul trecut, cota de impozitare a profitului companiilor, cele mai mari reduceri de 8,9% şi 5,9% fiind efectuate de Germania (ajungînd la 29,8%) şi Italia (la 31,4%). Companiile care plătesc cele mai ridicate impozite pe profit sînt cele din Malta, unde rata de impozitare este de 35%. Spre deosebire, cele mai mici cote de impozit pe profit le plătesc companiile care au activităţi în Bulgaria şi Cipru, de 10%. În România, impozitul pe profitul companiilor este de 16%, al şaselea cel mai mic nivel din UE. Potrivit raportului, România a avut cele mai mici venituri din taxe în PIB, în timp ce Danemarca a avut cele mai ridicate încasări bugetare, de 49,1% din PIB.