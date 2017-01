Cel mai mic om din lume este un nepalez care măsoară 65,5 centimetri, la împlinirea vârstei de 18 ani, a anunţat, ieri, organizaţia Guinness World Records. Khagendra Thapa Magar, care are greutatea de 5,5 kilograme, de obicei a unui bebeluş de câteva săptămâni, a intrat în Cartea Recordurilor la împlinirea a 18 ani, vârstă care îi permite să fie oficial recunoscut de Guinness World Records. Acesta l-a detronat pe columbianul Nino Hernandez, de 24 de ani, recunoscut în urmă cu câteva săptămâni drept cel mai mic om din lume.

O echipă Guinness World Records a sosit săptămâna aceasta la Pokhara, în centrul Nepalului, pentru a-l măsura pe Magar, măsurătorile fiind apoi validate la sediul organizaţiei de la Londra. Magar este deja o vedetă în Nepal. I-a întâlnit deja de mai multe ori pe premier, dar şi pe Miss Nepal şi a devenit un ambasador al turismului pentru această mică republică din Himalaya, care găzduieşte cele mai înalte vârfuri muntoase din lume. În luna septembrie, nepalezul a fost pentru prima dată la New York, în cadrul unui turneu promoţional organizat de muzeul de excentricităţi Ripley\'s Believe It or Not!. Nepalezul a pozat cu această ocazie lângă statuia din ceară a celui mai mare om din istorie, americanul Robert Wadlow, care măsura 2,72 metri în înălţime şi care a murit la vârsta de 22 de ani, în anul 1940. Tatăl celui mai mic om din lume, Rup Bahadur Thapa Magar, vânzător de fructe, a spus despre fiul său: ”Khagendra este poate mic, dar mărimea lui îi dă un mare renume”.