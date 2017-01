Cel mai mic peşte

Se numeşte Lebetus guilleti şi este cea mai mică specie de peşte marin descoperit vreodată în Europa. Minusculul gupi atinge o lungime maximă de 24 de milimetri şi a fost identificat de către doi biologi scoţieni, Rachel Hope şi Richard Shucksmith, în apropiere de localitatea Lunna. Lebetus guilleti a fost, de fapt, definit ca specie încă din anul 1971, numai că exemplarele descoperite până în prezent au fost extrem de rare, mai puţin de zece în ultimii 40 de ani. Niciun peşte de acest gen nu fusese identificat până în prezent în nordul Europei, singurele exemplare fiind descoperite pe coasta Spaniei. „Suntem încântaţi de faptul că am identificat un peşte atât de rar în Shetland. Amândoi facem scufundări de peste zece ani şi am observat mii de specii marine, dar niciodată un gupi din această specie. Ne-am dat seama că se întâmplă ceva neobişnuit atunci când am developat fotografiile şi când am înţeles că am surprins pe peliculă unul dintre cei mai rari peşti de pe planetă”, susţin cei doi naturalişti scoţieni.